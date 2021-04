Phil Towle, ancien thérapeute de Metallica: “ J’ai un amour et un respect si profonds pour le groupe, les gars et leurs familles ”

METALLICA“coach de performance” de Phil Towle, un ancien psychothérapeute qui a été mis en scène en janvier 2001 pour aider James Hetfield, Kirk Hammett et Lars Ulrich réparer leur relation avec Jason Newsted, a récemment été interviewé sur “Speak N ‘Destroy”, un podcast sur tout METALLICA, animé par un journaliste de longue date et METALLICA ventilateur Ryan J. Downey. Vous pouvez maintenant écouter la longue discussion ci-dessous.

Demandé ce que la chose “commune” est que METALLICA les fans lui disent lorsqu’ils l’approchent après l’avoir reconnu en public, Towle dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “C’est vraiment difficile à dire. Les gens qui ne viennent pas vers moi qui sont énervés par la façon dont je suis dans le film, il y en a probablement beaucoup. Personne ne m’a directement saccagé que je me souvienne Mais les gens qui posent les questions, à peu près ce qu’ils disent, c’est qu’ils me remercient de faire partie du processus.

“J’ai tellement d’amour et de respect pour le groupe, les gars et leurs familles. Je veux dire, ce sont juste des êtres humains incroyables – tout aussi pointus et merveilleux que vous pourriez les imaginer, avec leur propre personnalité. Donc Je les aime beaucoup, ainsi que leurs familles et tout. Donc, les souvenirs de cette expérience, quand quelqu’un me le demande, je sais à quel point c’est important pour les fans qui sont si dévoués, parce qu’ils ont été tellement émus par METALLICA. Juste être dans un concert et regarder sur la scène latérale et voir les gens y répondre, il y a une sorte de dévotion aimante qui n’est pas… Comment le dire? Parfois, vous voyez une foule comme celle-là être capable d’être reconnaissante pour sa capacité à être en colère, ou la capacité de simplement dire: «Fuck it». Peu importe. Et je comprends cela. Mais il y a une telle admiration affectueuse pour eux. Cela ne fait que renforcer la force de l’amour et à quel point c’est important.

“Les voir à la fin d’un concert, les bras l’un autour de l’autre, c’est de ça qu’il s’agit. Alors les fans le sentent. La musique vit grâce à la relation entre les fans et la passion pour METALLICA fait avec eux et pour eux et METALLICAl’appréciation des fans. Ils sont très dévoués à leurs fans; ils se soucient profondément de leurs fans. Et c’est le genre de chose qui me vient quand quelqu’un vient me voir. C’est, comme, ‘Wow. Je suis honoré que vous soyez venu me voir pour me remercier de ma participation à une révolution avec certaines personnes qui ont changé le monde. Ils ont drainé un chat pour beaucoup de gens, donné un exutoire à beaucoup de gens avec leur colère et leur frustration, mais ils ont aussi répandu l’amour. “

Newstedla sortie de METALLICA a été documenté dans le documentaire du groupe en 2004, “Metallica: une sorte de monstre”, qui a suivi les membres du groupe à travers les trois années les plus turbulentes de leur longue carrière, au cours desquelles ils ont lutté contre la dépendance, les changements de composition, les réactions des fans, les troubles personnels et la quasi-désintégration du groupe tout en faisant leur “St. Colère” album.

Tout en aidant initialement METALLICA vers la restauration de l’harmonie du groupe, le film montre Towle essayant de s’insérer de plus en plus dans le processus créatif du groupe, soumettant les paroles de l’album et essayant même de les rejoindre sur la route. “Une sorte de monstre” également documenté Hetfieldla spirale de l’alcoolisme et la décision de s’enregistrer dans un centre de désintoxication. HetfieldLa réémergence de la cure de désintoxication se produit lorsque le film se met vraiment en marche, avec le souci principal dans son esprit de savoir s’il pourrait ou non faire METALLICA sobre.

L’année dernière, Ulrich Raconté Pierre roulante magazine qui METALLICA pourrait ne pas être là aujourd’hui si ce n’était pas pour Towle. “C’était une période difficile avec Phil», a-t-il déclaré.« Et aussi facile de se moquer d’une cible que de se moquer de lui, chaque fois qu’on me pose des questions à ce sujet maintenant, je me retrouve à le défendre. Il a sauvé le groupe. Je pense que toi et moi ne serions pas assis ici à se parler sans lui. “

Il a poursuivi: “C’était une période expérimentale très transitoire. Nous étions un groupe depuis 20 ans, et nous avons réalisé que nous n’avions jamais eu de putain de conversation sur ce que nous ressentons, ce que nous sommes. METALLICA fait à tout le monde. C’était juste cette putain de machine. Et alors Hetfield a dû s’en aller et régler certains de ses problèmes, puis cela a tout ouvert. “

Dans une interview en 2004 avec L’étoile de Kansas City, Towle a parlé de la scène vers la fin de “Une sorte de monstre” documentaire où lui et James et Lars rentre dedans Philrôle continu avec le groupe. Demandé ce qui s’est passé là-bas, Towle a déclaré: “Le groupe traversait un moment d’indécision sur l’opportunité de continuer avec moi et à quelles conditions. J’avais besoin d’une réponse. J’ai dit que je dois savoir parce que je pense à déménager ici. Hors caméra, nous avons discuté de continuer . Je me suis donc vraiment senti un peu pris dans une embuscade. J’avais l’impression de comprendre où je le ferais à temps partiel pour résoudre certains problèmes. Mais il était également difficile pour moi de penser à partir.… J’étais avec ce client à chaque fois pendant près de deux ans et demi. Nous avons commencé par des sessions de deux et trois heures, puis quand les choses se sont réchauffées au fur et à mesure de la création de l’album, j’étais en studio tous les jours. Je ne voulais tout simplement pas quitter le processus , l’intimité. Et je pensais que nous avions conclu un accord. Mais, vous savez, la chose à en ressortir était Lars venir Jamesle soutien de. Cela a vraiment cimenté les choses entre eux. ”