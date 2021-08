Phil Valentine, animateur du discours conservateur de Nashville, décédé à 61 ans en raison de COVID-19

Phil Valentine, un animateur de longue date d’une émission de radio conservatrice de Nashville qui a ouvertement critiqué les vaccins contre les coronavirus, est décédé samedi. Il avait 61 ans. Valentine a annoncé qu’il avait reçu un diagnostic de COVID-19 le 11 juillet et qu’il s’attendait à ce qu’il survive. Cependant, sa famille a déclaré plus tard qu’il était très malade et il a commencé à exhorter les auditeurs à se faire vacciner contre le coronavirus.

“Nous sommes attristés d’annoncer que notre hôte et ami Phil Valentine est décédé. Veuillez garder la famille Valentine dans vos pensées et vos prières”, a annoncé la station de radio de Valentine, SuperTalk 99.7 WTN, sur Twitter samedi matin. La nouvelle arrive un peu plus d’un mois après qu’il a dit aux auditeurs qu’il avait été diagnostiqué avec le virus. Quelques jours seulement avant d’annoncer qu’il avait été diagnostiqué, il a sorti une chanson parodiant les efforts de vaccination intitulée “Vaxman”.

Nous sommes attristés d’annoncer le décès de notre hôte et ami Phil Valentine. Veuillez garder la famille Valentine dans vos pensées et vos prières. pic.twitter.com/vhXpE7x0oX – SuperTalk 99,7 WTN (@997wtn) 21 août 2021

Le 22 juillet, la famille de Valentine a déclaré qu’il regrettait maintenant d’être anti-vaccins et de ne pas avoir dit à ses auditeurs de se faire vacciner. “Phil aimerait que ses auditeurs sachent que même s’il n’a jamais été un” anti-vaccin “, il regrette de ne pas être plus véhément “Pro-Vaccine”, et se réjouit de pouvoir défendre plus vigoureusement cette position dès qu’il le sera. de nouveau à l’antenne, ce que nous espérons tous bientôt”, a déclaré sa famille dans un communiqué publié par 99,7. “Phil et sa famille aimeraient que vous sachiez tous qu’il vous aime tous et apprécie votre préoccupation, vos pensées et vos prières plus que vous ne le saurez jamais. Veuillez continuer à prier pour son rétablissement et S’IL VOUS PLAÎT ALLEZ VOUS FAIRE VACCINER !”

Après l’annonce de la mort de Valentine, le gouverneur du Tennessee Bill Lee a tweeté ses condoléances, tout comme les sénateurs américains Marsha Blackburn et Bill Hagerty. Aucun d’entre eux n’a mentionné la cause du décès de Valentine ou les vaccins. “Maria et moi sommes profondément attristés par la perte de Phil Valentine et prions pour sa famille alors que

ils traversent les jours difficiles à venir”, a écrit Lee dans son message.

Valentine a grandi en Caroline du Nord et était le fils du regretté représentant américain Tim Valentine. Il est devenu une personnalité de la radio à 20 ans et est devenu populaire à Nashville lorsqu’il s’est prononcé contre l’impôt sur le revenu de l’État proposé par le gouvernement de l’époque. Don Sundquist en 2001, rapporte The Tennessean. Son émission a été syndiquée à l’échelle nationale pendant 12 ans. Valentine a écrit trois livres, dont Tax Revolt: The Rebellion Against an Overbearing, Bloated, Arrogant, and Abusive Government et The Conservative’s Handbook: Defining the Right Position on Issues from A to Z. changer les sceptiques.

Avant de recevoir un diagnostic de COVID-19, Valentine a remis en question à plusieurs reprises les vaccins. « J’ai un très faible risque de A) contracter le COVID et B) d’en mourir si je le fais. Pourquoi risquerais-je de faire une crise cardiaque ou une paralysie en me faisant vacciner ? » Valentine a tweeté en décembre. Il a également affirmé qu’il “prenait de la vitamine D comme un fou” et un médecin lui a prescrit de l’ivermectine, rapporte CBS News. Cependant, la Food and Drug Administration des États-Unis a déconseillé de prendre de l’ivermectine pour traiter le COVID-19. Il n’est pas non plus prouvé que la vitamine D aide contre le COVID-19.

Après avoir été diagnostiqué et que son état s’est aggravé, le frère de Valentine, Mark, a dit aux auditeurs de Valentine de se faire vacciner. Valentine “regrettait de ne pas être un défenseur plus virulent de la vaccination”, a déclaré Mark. “Pour ceux qui écoutent, je sais que s’il était capable de vous le dire, il vous dirait : ‘Va te faire vacciner. Arrête de t’inquiéter de la politique. Arrête de t’inquiéter de toutes les théories du complot.'”