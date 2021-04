Phil X de Bon Jovi se souvient de l’impressionnant Rob Halford

Phil X, guitariste pour BON JOVI et LES FORETS, a récemment fait une interview avec le podcast “Side Jams With Bryan Reesman” et a parlé du travail de charité que fait sa famille pour les travailleurs de première ligne. Il a également raconté une histoire sur le brouillage avec JUDAS PRIEST à Camp fantastique Rock ‘N’ Roll en 2016, alors qu’il était l’un des membres du corps professoral.

“C’était une bonne semaine aussi parce que je pense Tony Iommi [BLACK SABBATH] était là, alors j’ai pu chanter ‘Chevaliers au néon’ avec Tony Iommi et c’était incroyable », se souvient Phil. “Je pense avec JUDAS PRIEST, ils ont séparé le groupe. Alors un jour, c’était Rob Halford et Richie Faulkner, et le lendemain c’était Scott Travis et Ian Hill. Mais alors quand nous nous sommes tous coincés au Whisky [A Go Go in West Hollywood], c’était tous les quatre. C’était vraiment, vraiment incroyable. C’est assez drôle, parce que parfois ils montent là-haut, comme Rob Halford monte là-haut, il ne sait pas qui est membre du corps professoral. Il ne sait pas qui paie pour être là. Donc nous sommes sur scène, et je sais Richie. Nous avons parlé pendant des années et nous nous sommes bloqués à plusieurs reprises. Faisaient “ L’enfer plié pour le cuir ”, et il dit: «Pourquoi ne commencez-vous pas? Je dis: ‘Ouais, mais faisons le solo à l’unisson, ce serait incroyable.’ Et il a dit: “ D’accord, faisons-le. ” Alors j’ai commencé, et Rob regarde. Il regarde la fille qui dirige le truc et il dit: «Il est bon». Genre, qui est ce gars, tu sais? Et puis après, elle m’a dit ce qu’il avait dit. Et je suis allé, ‘Hé, Rob, C’est vraiment agréable de vous rencontrer. Au fait, tu sais comment Richie Faulkner genre de remplacé KK Downing. Je suis un peu dans la même situation. J’ai en quelque sorte remplacé Richie Sambora dans BON JOVI. Et il est comme, ‘… eh bien, ça a du sens.’ “

Phil a également parlé d’un organisme de bienfaisance que lui et sa femme Lindy commencé au début de la pandémie qu’ils appellent Butin de héros. Elle «prépare une tonne de nourriture» qu’ils livrent aux agents de première ligne des casernes de pompiers et des services de police, entre autres. Le couple a de nombreux amis qui travaillent dans les hôpitaux et un ami qui est pompier.

“Nous prenons des dons, a déclaré Phil. «Nous sommes à Nashville maintenant, mais nous avons commencé à Butin de héros quand nous étions encore à Los Angeles l’année dernière. Ensuite, lorsque nous avons déménagé ici en novembre, une fois que nous nous sommes installés, nous devrions recommencer à faire des Hero Drops. Mais ce qui s’est passé l’année dernière était vraiment intéressant car nous avons juste commencé à le faire. Et avant que nous ne le sachions, sans le pousser ni demander quoi que ce soit, les amis et la famille ont commencé à faire un don. C’est une période difficile et ces gars font quelque chose de vraiment incroyable. Et ça ne peut pas être bon marché. Alors, voici de l’argent. Ensuite, lorsque nous avons invité n’importe qui à participer ou à contribuer, cela a recommencé. Et cela se passe ici aussi.

“Habituellement, les postes de police ici [in Tennessee] sont comme 100 personnes. Nous livrons en deux gouttes. L’un est au déjeuner, d’accord, et le deuxième quart de travail serait livré vers six heures. Donc, c’est généralement 100 personnes. Ce que nous faisons le 24, c’est l’énorme département principal qui s’occupe de tous les trucs des coulisses, du travail de détective et des trucs comme ça. Ça va être 250 personnes. Nous avons un ami qui arrive et il va nous aider à le prendre parce que nous ne pouvons pas simplement l’introduire dans notre SUV. Nous allons donc avoir deux SUV. Et les enfants viennent généralement aussi, ce qui est vraiment excitant.

“Ce qui est cool, c’est que mon anniversaire a eu lieu la semaine dernière. Ma femme m’a surpris. Nous avions quelques amis qui sont tous des infirmières ou des pompiers. Ils ont tous reçu le vaccin. Ils m’ont surpris parce qu’un couple venait de Chicago. et l’autre couple est venu de Vegas. Donc c’était, comme, “Wow, nous avons des visiteurs.” Comme, nous n’avons jamais de visiteurs. Mais ce qui est cool, c’est: “Pourquoi y a-t-il une table sur le trottoir devant la maison?” Et ma femme me dit: “ Arrête de demander, je ne te le dis pas. ” Et je me dis: “Que se passe-t-il? Savez-vous ce qui se passe?” «D’accord, il est temps, ils sont là. Je me dis: “Qui est là?” Alors je sors devant et Brentwood PD, 10 voitures de police, défilent devant la maison. Ils vont “Whoop whoop” et tout ça, et ce type qui chante plus haut que moi chante “Happy Birthday, Phil». Et pas seulement cela, mais elle les a surpris en prenant ce que nous avions pour le dîner et en le mettant dans des assiettes à emporter. Donc, tous les officiers qui se sont présentés pour conduire ont également eu des lasagnes chaudes, des boulettes de viande et de la salade. C’était tellement incroyable. Vous savez, ce qui se passe circule. C’est juste une incroyable positivité des sentiments qui circulent.

“Ma fille l’a inventé. Elle dit:” Ces gars sont des héros. Nous devrions les nourrir. ” Il y avait un nom avant, mais ensuite nous nous sommes installés Butin de héros. ”