Phila profite d’un Curry erratique pour battre les Warriors

Pour la première fois en saison régulière NBA 2021/22, il y a un nouveau leader dans la Conférence Ouest : les Phoenix Suns (21-4). La franchise Arizona, sans avoir joué, s’est placée en 1ère position après la défaite de Guerriers de l’état d’or (21-5) ce dernier matin devant 76ers de Philadelphie, pour un résultat de 93-102.

La franchise de Pennsylvanie a profité d’une Stephen Curry très erratique dans son tir, plus soucieux de vouloir surpasser le record de Ray Allen pour le tripleur maximum de l’histoire de la ligue (il avait besoin de marquer 10 et a essayé un total de 14, marquant seulement trois (21,4% de précision en T3) dans une performance de 18 points, neuf rebonds et cinq passes décisives) que dans toute autre chose.

Joel Embiid a été chargé de mener la victoire des Sixers. Sans réaliser sa meilleure performance de la saison, avec ses 26 points, neuf rebonds, quatre passes décisives et deux interceptions, le centre camerounais a terminé MVP du match. Tobias Harris, deuxième épée avec 16 points et neuf rebonds. Seth Curry, devant son frère, 10 points et 0-3 en triple (0% T3).

26 points | 9 CER | 4 AST rouler la bande sur @JoelEmbiid. – – présenté par @PALoterie pic.twitter.com/sJn7cfjHeP – Philadelphia 76ers (@sixers) 12 décembre 2021

Chez les Warriors, outre Curry, il convient de souligner les performances d’Andrew Wiggins (20 + 4 + 4) et d’un Jordan Poole (18 points, neuf rebonds et cinq passes décisives) qui reste à la lutte avec Miles Bridges (Charlotte Hornets ) pour avoir terminé en tant que joueur le plus amélioré à la fin de la saison.

Philadelphie lève les yeux

Cette séquence de victoires consécutives pour les Sixers (quatre victoires sur les cinq derniers matchs) permet à l’équipe de Doc Rivers de sortir des places de play-in pour se hisser à la sixième place de la Conférence Est. La franchise (15-12) traque déjà les Cleveland Cavaliers (5e à 16-12) et Miami Heat (4e à 16-11).