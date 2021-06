Philadelphia 76ers, décisions clés dans les futurs Embiid et Simmons

Dans la vie, il n’y a pas autant de bonnes opportunités que les deux que vous avez eues 76ers de Philadelphie donner un sens à ce projet qu’ils ont commencé à construire il y a de nombreuses années et qui leur a fait toucher l’enfer avec la promesse d’atteindre la gloire. Joël embiid Oui Ben Simmons, deux noms répétés comme un mantra et qui n’ont jamais fini de s’emboîter, mais qui sont devenus les piliers fondamentaux autour desquels construire. Elton Brand l’a essayé sur un chéquier il y a quelques années, s’endettant pour signer Jimmy Butler et Tobias Harris, et il a réessayé maintenant Daryl Morey avec une proposition au potentiel énorme qui n’admettait rien de moins qu’une finale de conférence. Ils ne l’ont pas atteint et devront prendre des décisions, ou du moins explorer ce qu’ils peuvent faire, en fonction des gros salaires auxquels ils doivent faire face, comme le révèle Hoopshype.

Marge salariale pour faire des mouvements qui améliorent l’équipe

La franchise a déjà payé une taxe de luxe cette saison en dépassant de 13,5 dollars le plafond salarial imposé par la NBA, et tout indique qu’elle recommencera en 2021/22. À l’heure actuelle, ils ont 12 joueurs sur la liste de paie, ils sont 2,7 millions de dollars en dessous du maximum et il semble évident qu’ils doivent apporter des améliorations sportives. La signature de Danny Green les ferait déjà passer par-dessus, donc tout indique qu’ils renonceront à garder George Hill, pour obtenir un peu plus de flexibilité. Un joueur qui pourrait être considéré comme son départ serait Tobias Harris, même si ce serait avec un transfert qui réduirait le coût, mais ils perdraient forcément en qualité sur le périmètre. Le moyen le plus viable et le plus attrayant de réduire les dépenses est de se passer d’un joueur avec un prénom et un nom clairs : Ben Simmons

Joel Embiid, digne d’un contrat maximum

Il semble clair que la franchise va tout donner pour retenir le Camerounais et construire autour de lui. Ils lui donneront les clés de la ville, pour ainsi dire, en jouant un rôle plus important dans la stratégie sportive de l’équipe. Il lui reste deux ans sur son contrat, mais ils veulent le lier jusqu’en 2027 et ce qui lui serait facturé dans ce contrat serait de 190,6 millions de dollars en quatre ans. Cela porterait à un énorme salaire de 119,7 $ pour le Big 3 de l’équipe cette saison à venir, quelque chose de difficilement acceptable pour toute direction.

Se passer de Ben Simmons est-il une vraie option ?

Oui, c’est ainsi que la réponse est retentissante, ou elle devrait l’être. Le joueur australien a énormément calé et sa performance dans les moments décisifs laisse beaucoup à désirer. C’est un grand défenseur, mais un obstacle évident en attaque pour une équipe en herbe. Avoir Thybulle dans ses rangs en tant que spécialiste défensif rend la direction moins urgente pour retenir un homme dont le salaire est bien supérieur à sa performance. Ils envisagent la possibilité d’offrir à Simmons dans le commerce pour recruter une star comme Lillard ou Beal, en ajoutant au package un jeune joueur comme Maxey et une autre pièce ou sélection au repêchage. Les chiffres s’additionnent, mais ils devront se demander si c’est ce qu’ils veulent et, le cas échéant, sonder le marché.