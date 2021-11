Philadelphia 76ers, exercice de survie sans étoiles

Il est difficile de penser à une situation plus défavorable que celle que vous avez 76ers de Philadelphie en ce début de saison. Comme si le feuilleton de l’affaire Ben Simmons et toutes ses variantes n’étaient pas assez gênantes pour une équipe qui aspire au ring, les blessures de Tobias Harris et Joel Embiid. Toute équipe qui n’a aucune de ses trois étoiles principales a tous les bulletins de vote pour sombrer dans le classement et, au cas où cela durerait aussi longtemps que ce qui se passe à Sixers, pensez même à la saison prochaine pour voir que ce sera impossible de s’envoler et d’avoir une campagne avec des garanties suffisantes pour répondre aux attentes. Mais les Sixers ne sont pas prêts à abandonner.

L’un des grands arguments pour que cela soit le cas est André Drummond. Banni dans l’oubli par de nombreux fans et managers de la ligue, le solide centre a récupéré sa meilleure version dans un rôle de remplaçant d’Embiid qui ne fait que renforcer ses vertus. Loin de s’être contenté d’être un joueur de banc et de jouer un peu plus de 10 minutes par match, Andre a répondu à l’appel d’urgence de Doc Rivers lorsque Joel n’a pas pu jouer, étant un dominateur extrêmement constant de la peinture. Sa capacité à rebondir est sans précédent et il a déjà engrangé trois matchs en 20 sacs. Cela permet d’ouvrir le court et améliore les pourcentages de tir de joueurs comme Niang, Milton ou Korkmaz.

Joueurs des Sixers avec 3+ 20 matchs à rebonds au cours d’une saison au cours des 40 dernières années : Moïse Malone

Charles Barkley

Joël embiid

André Drummond pic.twitter.com/t5UvhqdYe5 – StatMuse (@statmuse) 23 novembre 2021

Les 76ers de Philadelphie sont huitièmes de l’Est avec une fiche de 10-8

De plus, la solvabilité défensive de l’équipe est le grand atout de ce groupe de joueurs secondaires dans lequel Matisse Thybulle est le contremaître, tandis que la responsabilité d’être le vers libre et qui met la magie en attaque incombe Tyrese Maxey, extrêmement inspiré. La progression de ce jeune meneur connaît une accélération impressionnante avec l’absence de Simmons et montre que gros problèmes, grosses solutions. Nous ne savons pas combien de temps ils pourront tenir dans cette ligne, mais on s’attend à ce que bientôt Harris et Embiid puissent se réintégrer. S’ils le font avec les Philadelphia 76ers en bonne position, l’équipe se battra pour atteindre ses objectifs.