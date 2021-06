Philadelphia 76ers septième force Atlanta Hawks éliminatoires NBA 2021

C’était trop dur pour être vrai. 76ers de Philadelphie ne pouvait pas dire au revoir à éliminatoires NBA 2021 sans se battre jusqu’au bout et prouver qu’il est un digne leader de la Conférence de l’Est. Ayant raté des avantages substantiels lors des deux rencontres précédentes, n’a fait qu’augmenter l’envie et l’intensité d’une équipe soucieuse de compenser et de démontrer à son entraîneur, Rivières Doc, que je pouvais à nouveau leur faire confiance. Ils ont dominé le rebond de bout en bout, bien tiré du triple et profité des intangibles de Joël embiid récolter un triomphe très méritoire pour 99 – 104, ce qui leur permet de mettre la cravate au rouge et de se donner une autre chance de gagner Atlanta Hawks.

Les Sixers ont cimenté leur triomphe sur le travail impénitent de Ben Simmons en défense, qui a obscurci ses chiffres offensifs, mais a permis à l’équipe de faire des transitions et de faire Seth Curry et Tobias Harris Ils se tourneront vers le travail de notation. Les deux extérieurs ont profité de l’attention de la défense sur Embiid pour obtenir de bonnes positions de tir et récolter des pourcentages très méritoires. Ils ont terminé l’équipe avec un brillant 12/19 sur des triples, même si ce sont les deuxièmes chances obtenues grâce à la domination au rebond qui ont été un tournant. L’apport de Tyrese Maxey du banc, il a été décisif, avec 16 points et 7 rebonds.

Les Atlanta Hawks ont perdu la bataille de rebond et ont eu de faibles pourcentages de lancers francs

Alors qu’il est vrai que Amenez des jeunes C’est revenu au spectacle, les Hawks ont été beaucoup pénalisés par le faible pourcentage de livres frappés, avec un 13/24 inatteignable. Clint Capela Il n’était pas ce joueur dominant que l’on attend et ils ne pouvaient pas compter sur le bon travail de deux joueurs décisifs pour eux, car ils sont Bogdan Bogdanovic et Lou Williams. L’égalité qui prévaut entre Philadelphia 76ers et Atlanta Hawks Le tour de qualification de éliminatoires NBA 2021 à un septième match qui promet d’être une crise cardiaque. La Conférence Est continue d’offrir un spectacle sublime et les Sixers auront le soutien de leur public pour affronter le match le plus important de l’année.