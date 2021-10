Philadelphia Eagles Trade Pro Bowl Tight End Zach Ertz

Zach Ertz est en mouvement. Vendredi, les Eagles de Philadelphie ont annoncé qu’ils avaient échangé le triple ailier rapproché du Pro Bowl aux Cardinals de l’Arizona contre le demi de coin recrue Tay Gowan et un choix de cinquième ronde en 2022. L’échange sera terminé une fois que les deux joueurs auront passé les examens physiques. Ertz devrait être un agent libre à la fin de la saison 2021, et sa production a baissé au cours de la dernière année alors qu’il partageait son temps avec Dallas Goedert.

« Zach Ertz a construit un héritage spécial à Philadelphie. Talentueux, dur et passionné, il a aidé à établir la culture de notre équipe et a joué un rôle essentiel dans notre succès au fil des ans », a déclaré le président et chef de la direction Jeffrey Lurie, sur le site officiel de l’équipe. « Zach a créé tellement de souvenirs qui vivront pour toujours, de l’établissement de nombreux records de franchise et de ligue, à l’atteinte de la zone des buts pour le touché gagnant de notre tout premier championnat du Super Bowl. Il sera toujours membre des Eagles famille, non seulement à cause de ce qu’il a accompli sur le terrain, mais aussi à cause de la personne merveilleuse, du leader dévoué et du modèle exemplaire qu’il a été pendant neuf saisons à Philadelphie. Nous souhaitons à Zach et Julie [Ertz] rien que le meilleur. »

Zach Ertz, 30 ans, a été repêché au deuxième tour par les Eagles en 2013 en provenance de Stanford. Après avoir connu quatre bonnes saisons, Ertz a été sélectionné pour le Pro Bowl en 2017 après avoir capté 74 passes pour 824 verges et huit touchés. 2017 est également la même année qu’Ertz a aidé l’équipe à remporter un Super Bowl.

En 2018, Ertz a connu une saison exceptionnelle, capturant 116 passes pour 1 163 verges et huit touchés, ce qui lui a valu d’être nommé au Pro Bowl pour la deuxième fois de sa carrière. Il a de nouveau fait le Pro Bowl en 2019 après avoir enregistré 88 réceptions pour 916 verges et six touchés.

« Il s’agit de gagner », a déclaré Ertz précédemment. « C’est un chapitre si court de votre vie que je mets tout ce que j’ai dans ce panier en ce moment, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain, dans la salle de musculation ou sur le terrain d’entraînement, alors quand je ‘ J’ai fini, je peux regarder en arrière et dire que j’y ai tout mis. Je n’ai aucun regret. Il n’y a rien que j’aurais pu faire de plus pour faire avancer ma carrière ou faire de moi un meilleur joueur. Ertz rejoindra désormais les Cardinals qui sont la seule équipe invaincue de la NFL.