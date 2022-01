Philadelphia Fusion signe deux joueurs

Le Philadelphia Fusion signe le support flexible Min-seok « AimGod » Kwon et le joueur off-tank Jun-ho « Fury » Kim.

Le Philadelphia Fusion annonce ses premières signatures de l’année avec l’ajout de Jun-ho « Fury » Kim et Min-seok « AimGod » Kwon. Tous deux sont respectivement les premiers joueurs tank et support signés par l’équipe pour la saison 2022 de l’Overwatch League.

Fury revient au Philadelphia Fusion

La première recrue de l’année est un joueur bien connu des fans de Fusion : Jun-ho « Fury » Kim. Le off-tank coréen a déjà joué avec l’équipe en 2019 et 2020, avant de rejoindre le Washington Justice pour la saison 2021.

Bienvenue à la maison, l’ami S’il vous plaît, accueillez chaleureusement @Furyy_d, revenez-nous pour la saison #OWL2022!#PhillyPower #FusionCarry pic.twitter.com/yi6jBwvgkH – Philadelphie Fusion (@Fusion) 5 janvier 2022

Fury est principalement connu pour son jeu D.Va, en particulier sa capacité à manger les Graviton Surge ennemis, à peler pour ses coéquipiers et à poser des bombes D.Va dévastatrices. Il joue dans l’Overwatch League depuis la saison inaugurale. Fury a remporté la première saison inaugurale avec le London Spitfire et a trébuché avec l’équipe lors de la saison 2019 de l’Overwatch League.

Il a ensuite aidé Philadelphia Fusion à atteindre la deuxième place de la saison régulière de l’Overwatch League 2020, avant de rejoindre les rangs de Washington Justice. Fury n’a pas eu une course stellaire avec l’équipe; perdre contre le Dallas Fuel en quarts de finale des éliminatoires de l’Overwatch League 2021.

Après un an d’absence de l’équipe, Fury est de retour avec le Philadelphia Fusion. Fury est le premier char annoncé par l’équipe pour la prochaine saison de l’Overwatch League.

AimGod revient dans l’Overwatch League

La deuxième signature de la journée pour la Philadelphia Fusion n’est pas non plus étrangère à l’Overwatch League. Min-seok « AimGod » Kwon est un joueur de support flexible que nous avons déjà vu avec le soulèvement de Boston lors de la saison inaugurale et de la saison 2019, puis avec Washington Justice en 2020.

God of Flex Support revient dans la Ligue…🤯 Abandonnez-le pour @aimgod_ow!#PhillyPower #FusionCarry pic.twitter.com/t7xaHDpkue – Philadelphie Fusion (@Fusion) 5 janvier 2022

Après l’élimination du Washington Justice lors des éliminatoires nord-américains de la saison 2020 de l’Overwatch League, AimGod a rejoint l’équipe CC dans les Contenders. Il a contribué à la troisième place de l’équipe dans les Overwatch Contenders 2021 Saison 1 : Corée. Ainsi que leur victoire dans le tournoi NetEase Esports X Spring 2021. Cependant, l’équipe a connu des difficultés lors de la saison 2 de Contenders Korea 2021, tombant à la cinquième place.

AimGod est maintenant de retour dans l’Overwatch League, en tant que premier ajout à la gamme de support de la Philadelphia Fusion.

L’état actuel de Philadelphia Fusion

Peu de temps avant d’annoncer la signature de Fury et AimGod, le Philadelphia Fusion a déclaré que l’équipe « resterait temporairement située à Séoul, en Corée du Sud » pour la saison 2022 de l’Overwatch League, tout comme l’année dernière.

Le Philadelphia Fusion abrite déjà trois joueurs; capitaine de l’équipe et vétéran Jae-hyeok « Carpe » Lee, ainsi que la recrue DPS Jae-hee « MN3 » Yoon et Hyun-woo « ZEST » Kim de T1. Le Philadelphia Fusion a encore besoin d’au moins un char et un support pour compléter sa liste.