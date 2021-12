Philemon Chambers parle de sa représentation dans la première rom-com de vacances LGBTQ+ de Netflix (exclusif)

La saison de Noël bat son plein et les fous des Fêtes n’ont pas à chercher bien loin une nouvelle programmation pour se mettre dans l’esprit. Netflix propose un nouveau contenu pour aider les abonnés à décorer les couloirs et à le faire de manière majeure. Cette année, Netflix sort sa toute première comédie romantique dirigée par LGBTQ+, et c’est un film de Noël !

Philemon Chambers joue dans Single All the Way, que Netflix décrit également comme sa première comédie romantique gay. Le film suit Peter (Michael Urie), un cadre de LA qui doit rentrer chez lui dans le New Hampshire pour Noël. Désespéré d’éviter d’être étiqueté comme « le célibataire » pendant une autre année, il convainc son meilleur ami Nick (Chambers) de le rejoindre pour les vacances et de prétendre qu’ils sont en couple après que la propre relation de Nick se soit avérée être un échec. Mais lorsque la mère de Peter (Kathy Najimy) lui organise un rendez-vous à l’aveugle avec son entraîneur James (Luke Macfarlane), le chaos s’ensuit alors que Nick et Peter découvrent que leur amitié platonique pourrait être plus. Le film met également en vedette Jennifer Coolidge, Barry Bostwick et Jennifer Robertson.

PopCulture.com s’est entretenu avec Chambers sur le film historique, la représentation LGBTQ+ dans le film, en évitant les stéréotypes, et pourquoi Single All the Way, sorti le 2 décembre, sera un classique de Noël. Faites défiler pour lire nos questions-réponses complètes avec Chambers. (Il est également disponible sous forme de vidéo en haut de cet article.)

PopCulture : Nous avons adoré Single All the Way. C’était très drôle. C’était différent, mais il y avait aussi tous les éléments d’un film de Noël incroyable, mais pour moi, c’était mieux. Donc, vous êtes définitivement en train de définir la norme. De toute évidence, nous savons qu’il s’agit du premier film LGBTQ + de Netflix, et c’est un film de vacances à cela. Alors, sentez-vous la pression, et avez-vous ressenti de la pression pour vous assurer que vous avez au moins fait votre travail pour contribuer à ce que ce soit un film incroyable ?

Chambres Philémon : Je n’ai pas nécessairement ressenti cette pression que tu viens de mettre sur moi [laughs]. Je dirais que je me sentais responsable du personnage et aussi de l’histoire, mais aussi de mon casting. Michael Urie, Jennifer Coolidge, Jennifer Robertson, Kathy Najimy, Barry Bostwick. Tout le monde était si accueillant et si gentil, et juste là, si j’en avais besoin. Nous sommes devenus cette grande famille où si j’avais juste besoin de quelque chose [they’d be there]. Parce que c’était mon premier et c’est mon premier long métrage, et surtout faire un géant comme Netflix et arriver avec ça, ça crée une certaine pression, mais bien sûr, j’ai eu des gens sur le chemin pour m’aider. Donc, je dis, je ressens un sentiment de responsabilité, comme je l’ai dit, également pour l’aspect représentation de celui-ci, car il existe de nombreux niveaux de représentation différents, que ce soit de la famille acceptant le fils au simple fait de voir des personnages queer être représentés de manière authentique et non stéréotypée, alors oui.

C’était en fait une autre question que j’avais parce que je pense que ce film fait un bon travail en représentant une représentation positive des relations homosexuelles. Et cela s’éloigne vraiment de beaucoup d’éléments stéréotypés ou de certains d’entre eux, et je suppose que vous pouvez dire, contre les expériences de certaines personnes de ne pas avoir ce soutien. Nous voyons donc un soutien familial. Nous voyons deux hommes dans des carrières réussies. Nous avons aussi l’aspect amour interracial. Est-ce donc l’une des raisons pour lesquelles vous avez été attiré par le film ?

Très certainement. Quand j’ai eu le script, je l’ai lu, et j’ai été surpris parce qu’il était si différent de tout ce que j’ai lu, surtout du point de vue d’un homme queer, jouant un personnage queer. Habituellement, ceux que nous obtenons sont très stéréotypés. Ou, ils veulent que vous jouiez certaines choses. Mais ce n’était qu’une histoire à propos de deux personnes qui traversaient la vie. Et bien sûr, je veux dire, moi, moi-même, j’ai grandi, ma mère est blanche et mon père est noir. J’ai donc grandi dans cet environnement. Et donc pour moi, je voulais juste montrer ce avec quoi j’ai toujours vécu.

Eh bien, vous avez certainement fait du bon travail. En général, êtes-vous un fan de l’engouement pour les films de vacances ? J’ai l’impression qu’il y a toujours une fine frontière entre le classique et le ringard, et je pense que vous avez vraiment fait du bon travail pour en faire un classique.

Oui. Honnêtement, le casting est tellement brillant. Encore une fois, le Tchad [Hodge], qui l’a écrit et croyait en moi pour avoir et prendre Nick. Je suis super, super reconnaissant. Mais oui, je suis un grand vacancier, comme vous pouvez le voir. Je suis une grande personne de vacances. Pour moi, je suis toujours dans l’animation moi-même. J’adore The Grinch ou n’importe quoi dans ce domaine, mais aussi les classiques comme… Honnêtement, il y a tellement de classiques différents. Celui qui me vient vraiment à l’esprit est celui que ma co-star n’arrêtait pas de dire, c’était les Muppets, leur chant de Noël. Donc n’importe quoi comme ça encore, oui, je suis un grand amateur de vacances, un grand amateur de vacances, j’adore les vacances.

Et il y a eu des moments super drôles dans le film qui ont joué, je ne veux pas en dire trop, mais cela a en quelque sorte joué dans les familles … l’ignorance est un mot fort, mais l’ignorance de la culture LGBTQ + environnante. Donc, l’une des scènes qui était drôle était quand la tante a dit quelque chose à propos d’une mention de Grindr. Il y avait une autre scène où le chant de Noël… vous les gars vous arrêtez et c’est ce signe « cloches de traîneau ». Donc tous ces petits moments étaient drôles. Y avait-il quelque chose dans les coulisses dans lequel les acteurs pourraient vraiment avoir leur mot à dire et dire: « OK, c’est quelque chose de approprié et de drôle. » Y avait-il une ligne fine que vous vouliez vous assurer de ne pas franchir ?

Eh bien, le plus beau, c’est moi, Michael, Luke, notre réalisateur, et aussi notre scénariste, qui est aussi notre producteur exécutif, nous sommes tous homosexuels. Donc, ces conversations ont eu lieu et surtout venant d’un point de vue queer noir. Chad, notre scénariste, et aussi Michael Mayer, notre réalisateur, me posaient beaucoup de questions, même Joe Rice, notre producteur, me posait juste des questions : « Est-ce que ça va ? Qu’en pensez-vous ? Pouvons-nous ajouter ceci dans ? Comment vous sentez-vous? » C’était donc vraiment une conversation ouverte et un environnement ouvert. Et c’était un set vraiment très léger et sincère qui honnêtement, oui, nous avons eu ces conversations, mais je veux dire, tout ce que je ressentais était, et c’est juste. Je fais. Lorsque vous vous débarrassez de l’homophobie de tout cela, vous avez tellement de place pour jouer. Vous avez tellement de place pour jouer.

Maintenant, qu’est-ce qui fait que ce film vaut la peine d’être regardé, pensez-vous, pour les téléspectateurs ?

Je dis que le film vaut la peine d’être regardé parce que vous pouvez voir ce que c’est que si les gens acceptent pleinement non seulement leurs enfants, mais leurs amis, les gens qu’ils ne savent peut-être même pas. Je pense que nous venons d’une société où il s’agit en grande partie de jugement et non d’une véritable acceptation. Et ce film, il y a tellement de couches d’amour, tellement de couches de représentation, encore une fois, un homme queer noir jouant un personnage queer noir. Et je veux dire, même les stéréotypes qui ne sont pas pris en compte, c’est juste quelque chose que nous n’avons pas vu. Je ne l’ai jamais vu grandir. Et maintenant que c’est fait, j’ai l’impression que c’est attendu depuis longtemps, mais maintenant que c’est ici, je suis heureux que tout le monde puisse le regarder. Et je pense qu’en soi, beaucoup de messages peuvent être pris, mais celui que je veux se démarquer est juste l’amour, l’amour inconditionnel, l’amour inconditionnel.

Ma dernière question est l’une des choses que j’aime tant dans les films de vacances, c’est qu’ils résistent simplement à l’épreuve du temps. Ils sont joués encore et encore. Et puis, évidemment, avec le streaming sur Netflix, vous avez définitivement cette durée de vie. Alors, êtes-vous ravi de faire partie de tout ce genre de film qui résistera à l’épreuve du temps ?

Je suis. Je suis. Maintenant que vous le mentionnez, c’est la partie angoissante, parce que c’est une chose. Je ne vais pas vous mentir. Je veux dire, nous allons être dans 190 pays et 214 millions de foyers. Yeah Yeah. Je suis très surpris tous les jours. J’ai des moments de « pince-moi », mais oui, je suis content d’avoir quelque chose sur Netflix ce géant que les gens peuvent regarder en arrière et regarder ça… Ça pourrait être le 4 juillet, et ils sont, « OK, vous savez quoi ? Regardons une comédie romantique. »

Noël en juillet !

C’est ce que je dis. Ils peuvent donc y retourner. Ils peuvent le regarder et vous pouvez toujours en tirer quelque chose à chaque fois. Ça n’a pas besoin d’être… Je n’ai pas l’impression que ce n’est qu’un film de Noël. J’ai l’impression que c’est un film pour toute l’année.

Single All the Way sera présenté le 2 décembre sur Netflix. Vous pouvez regarder notre interview vidéo complète avec Philemon Chambers ci-dessus et voir une liste complète des titres à venir sur Netflix en décembre ici.