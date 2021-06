Philharmonie italienne : l’entraîneur Roberto Mancini, un géant du football qui s’est endormi, rugit à nouveau

in

L’entraîneur italien Roberto Mancini (Image: .)

Pour paraphraser les Beatles, Roberto Mancini a pris une chanson triste et l’a rendue super. Il y a quatre ans, les ténèbres s’étaient abattues sur le football italien. Les Azzurri n’avaient pas réussi à se qualifier pour la phase finale de la Coupe du monde 2018. Cela n’était arrivé qu’une seule fois auparavant, en 1958. En 1930, lors de la première Coupe du monde, l’Italie avait décliné l’invitation à participer. Sous Giampiero Ventura, l’Italie était tombée dans un donjon profond et sombre.

Ventura avait refusé de démissionner après la défaite en séries éliminatoires de la Coupe du monde contre la Suède. Mais sa position était devenue intenable et il fut dûment limogé. Pendant les six mois suivants, l’Italie a fait face à un vide managérial avant que Mancini ne prenne le relais. À première vue, la nomination n’inspirait pas beaucoup de confiance à l’époque.

En tant que manager, Mancini avait remporté deux titres consécutifs en Serie A avec l’Inter Milan. Puis, en 2011-12, il a guidé Manchester City vers son premier titre de champion en 44 ans. Après cela, cependant, sa carrière de gestionnaire avait quelque peu dérivé. Au moment de sa convocation italienne, il dirigeait le Zenit St Petersburg.

La carrière de footballeur de Mancini était un cas du verre à moitié plein. Il a remporté le Scudetto – titre de Serie A – avec la Sampdoria. Mais il n’a pas réalisé son rêve de remporter la Coupe d’Europe. La Sampdoria a perdu contre Barcelone en finale de la Coupe d’Europe 1991-92. Il n’a jamais eu la chance de faire sentir sa présence lors des finales de la Coupe du monde. En 1990, lorsque l’Italie a accueilli le tournoi, le manager de l’équipe nationale de l’époque, Azeglio Vicini, ne lui a pas accordé de temps de jeu. Quatre ans plus tard, il se brouille avec Arrigo Sacchi. Comme pour Vicini, Roberto Baggio était également le choix préféré de Sacchi et Mancini a perdu dans une rivalité directe. Il a décidé de raccrocher ses bottes internationales.

L’opportunité de gérer l’Italie a donné à Mancini le coup de fouet pour réaliser quelque chose qu’il n’a pas réussi à faire en tant que joueur. “J’ai un rêve. Je veux gagner en tant qu’entraîneur ce que je n’ai pas gagné en tant que footballeur ; une Coupe du monde », a déclaré Mancini à la Gazzetta dello Sport en janvier 2018, cité par The Guardian. Son Italie progresse rapidement.

Un match nul avec la Pologne suivi d’une défaite contre le Portugal en Ligue des Nations en septembre 2018 n’avait pas été un début de bon augure. Mais l’Italie n’a plus perdu de match depuis. Ils sont arrivés à l’Euro 2020 avec un record de victoires lors des éliminatoires et leur invincibilité s’étend désormais à 29 matchs. Lors des éliminatoires européens, ils ont marqué 37 buts en 10 matchs et lors des deux premiers matches de l’Euro proprement dit, ils en ont marqué six. Mancini a libéré les Azzurri. Fini le temps du verrou de porte.

Les départs des vétérans au bon moment ont aidé Mancini. Il a hérité d’une équipe qui n’avait pas les excès de bagages du passé. Gianluigi Buffon, Andrea Barzagli, Daniele De Rossi et Giorgio Chiellini avaient annoncé leur retraite internationale après le chagrin de San Siro contre la Suède. Ce dernier finira par changer d’avis, et Mancini n’a pas tardé à le ramener dans le giron de l’équipe nationale. Le manager savait que les compétences de Chiellini et son expérience seraient inestimables dans les grands tournois. Chiellini a 36 ans. Son partenaire de longue date au cœur de la défense, Leonardo Bonucci, a 34 ans. Ce sont des demi-centres modèles en termes d’anticipation, de positionnement, de lecture du jeu et de leadership. Le duo expérimenté mis à part, la jeunesse a formé le socle de l’Italie de Mancini.

Le manager était assez joueur pour donner une chance aux jeunes, de Gianluigi Donnarumma à Alessandro Bastoni. Il a opté pour une formation 4-3-3 plus offensive qui deviendrait 3-2-4-1 en possession, avec l’arrière gauche Leonardo Spinazzola poussant vers l’avant. L’Italie aurait été plus forte à l’Euro avec Marco Verratti. Mais une blessure a écarté le milieu de terrain. En son absence, cependant, Manuel Locatelli s’est levé pour être compté. Son deuxième but contre la Suisse avait un retour en arrière de Marco Tardelli, du millésime de la finale de la Coupe du monde 1982.

C’est entrer dans de très grandes chaussures, car Tardelli est considéré comme un grand de tous les temps. Mais Locatelli, du club de Serie A de Sassuolo, s’est montré prometteur. La façon dont il a commencé l’Euro, le joueur de 23 ans devrait avoir de nombreux prétendants pendant le mercato estival. Avec Locatelli, Jorginho et Nicolo Barella qui alimentent les attaquants et des joueurs comme Ciro Immobile et Lorenzo Insigne qui marquent des buts, l’Italie est en pleine ascension.

Mancini essaie de minimiser le battage médiatique, mais personne ne semble tomber dans le piège. Après la victoire contre la Suisse, le Corriere dello Sport a titré une bannière : « La pazza gioia (la joie folle) ». Écrivant pour la Gazzetta dello Sport, l’ancien manager de Leicester City, vainqueur du titre de Premier League, Claudio Ranieri, a déclaré, comme indiqué par l’application officielle Euros: “Cette équipe italienne est parfaite et Locatelli est un joyau. Bonne possession, pressing, runs. Six buts marqués et aucun encaissé, Mancini a construit un orchestre extraordinaire.

Le beau football de Mancini a captivé l’imagination des Italiens. Un géant du football qui s’est endormi, rugit à nouveau.

