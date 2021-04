Philip a «averti Andrew de sa réputation» avant sa mort – mais Duke a fait une offre de «réhabilitation» | Royal | Nouvelles

Prince Andrew: un expert discute de la demande d’un “ uniforme spécifique ”

Les funérailles de Philip au début du mois ont vu la famille royale se réunir pour la première fois en plus d’un an. Andrew n’avait mené aucun engagement public depuis novembre 2019, lorsqu’il a démissionné de la vie royale à la suite de son entretien avec BBC Newsnight sur un “ accident de voiture ”. Il a accepté une interview sans restriction sur son association avec le délinquant sexuel condamné décédé Jeffrey Epstein au milieu d’un examen public croissant, seulement pour que cela se retourne de manière spectaculaire.

Andrew a publié une déclaration reconnaissant que son lien avec Epstein était «une perturbation majeure du travail de ma famille», et qu’il allait «se retirer des fonctions publiques dans un avenir prévisible».

Cependant, il y avait de nombreuses spéculations selon lesquelles le duc d’York tentait de réhabiliter son image après la mort de Philip, alors qu’il parlait directement à la presse pour la première fois depuis sa retraite.

Il y avait des allégations selon lesquelles il avait même essayé de porter l’uniforme d’un amiral de la marine pour le service funèbre avant que la reine n’exclue toute tenue militaire pour l’occasion.

Il était vice-amiral au moment de sa retraite, mais devait être promu amiral pour son 60e anniversaire – il aurait offert de différer l’honneur jusqu’à ce qu’il puisse effacer son nom.

Quelques jours avant les funérailles de Philip, le commentateur royal Richard Fitzwilliams a affirmé qu’Andrew «aimerait évidemment être réhabilité» – bien que des sources proches du royal aient déclaré qu’il n’avait «ni le souhait ni l’intention» de se distraire du service.

Malgré cela, la BBC a reçu des plaintes concernant l’inclusion du duc d’York dans sa couverture de la mort de Philip.

L’auteur Ingrid Seward a également expliqué dans sa biographie, «Le prince Philip a révélé» que le comportement d’Andrew avait en fait grandement «troublé» Philip pendant plusieurs années.

Décrivant la retraite d’Andrew, elle a déclaré: «Voir la disparition de son fils à travers sa propre stupidité, son arrogance et son sens du droit à soi-même a rappelé à Philip pourquoi il avait l’habitude de perdre son sang-froid avec Andrew en premier lieu et de lui dire à quel point il était un imbécile.

Elle a poursuivi: «C’était une pilule amère pour un homme entrant dans la soixantaine et, pour le prince Philip et la reine, l’échec de jugement de leur fils était une tragédie.

Elle a allégué qu’Andrew est devenu «quelque chose d’un problème» plus tard dans la vie pour le pilier royal, alors qu’il luttait pour trouver un rôle approprié au sein de la monarchie.

Elle a souligné que les luttes du duc d’York ont ​​contribué à une «appréciation déprimante» pour Philip en ce qui concerne ses descendants.

En effet, on pensait qu’Andrew allait être «retranché» des célébrations du 100e anniversaire de Philip, si elles avaient eu lieu en juin.

Une source a déclaré au Sun en septembre dernier: «Il y a un avertissement d’en haut pour minimiser Andrew.

«Il sera inclus le moins possible.

«Ce n’est pas du blanchiment de l’histoire parce que vous ne pouvez pas le laisser complètement de côté.

«Mais cela ne fera pas grand cas de sa relation avec le duc d’Édimbourg au fil des ans.

«Cela s’avère évidemment difficile car il est son fils et cela minimise son rôle dans la famille.»

La source a également affirmé qu’il serait «éliminé à l’aérographe» de la famille royale et qu’il n’allait pas être invité à la célébration publique élaborée.

On pensait qu’Andrew et Philip étaient très proches lorsque le duc d’York était plus jeune, d’autant plus qu’ils voyaient tous les deux un service actif dans la marine.

Cependant, écrivant avant la mort du duc d’Édimbourg, Mme Seward a émis l’hypothèse que «quel que soit le malaise que les maux du prince Philip puissent lui causer», ils ne se comparent pas à la «déception et à la consternation» d’Andrew, «les singeries avec Epstein doivent lui causer».

Mme Seward a poursuivi: «Il aurait pu tenir compte de son père, qui l’a averti des dangers d’être utilisé, en particulier par ce qu’il a décrit comme des« milliardaires minables »à la recherche d’un animal de compagnie royal pour élever leur propre statut.

“Andrew s’est laissé séduire par les riches et les puissants dont le seul intérêt était son lien royal et les portes que cela pouvait leur ouvrir.”

On pense qu’Andrew a été présenté à Epstein par l’intermédiaire de son amie, la mondaine Ghislaine Maxwell.

Le FBI l’a arrêtée en juillet dernier dans le cadre de l’enquête onogique des autorités sur un potentiel réseau international de trafic sexuel dirigé par Epstein.

Elle passera son procès cet été.

Elle a été accusée de diverses infractions, notamment le trafic sexuel d’un mineur et le complot de trafic sexuel.

Mme Maxwell a plaidé non coupable.

“ Prince Philip Revealed: A Man of His Century ” d’Ingrid Seward a été publié par Simon & Schuster en 2020 et est disponible ici.