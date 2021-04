PHILIP H. ANSELMO ET LES ILLÉGAUX reviendra sur scène cette semaine pour un événement livestream très spécial. Doublé « Un affichage vulgaire de Pantera », le spectacle multi-caméras, entièrement en direct aura lieu le vendredi 9 avril et trouvera le groupe célébrant l’héritage de PANTERA avec un ensemble comprenant des morceaux sélectionnés parmi les cinq albums classiques du groupe: « Cowboys de l’enfer », « Étalage vulgaire de pouvoir », « Bien au-delà de la conduite », « La grande tendance du sud » et « Réinventer l’acier ».

Dans une nouvelle interview avec The News-Herald, Anselmo a dit qu’une partie de la raison de l’exécution PANTERA les classiques est d’honorer le guitariste du groupe «Dimebag» Darrell Abbott, qui a été tué en 2004, et batteur Vinnie Paul Abbott, décédé en 2018.

«C’est l’un de ces cas où il faut dire que c’est ce que c’est», Anselmo m’a dit. «Tous ces trucs sont terriblement tristes. C’est (juron) très difficile de comprendre, même en réécoutant PANTERA des trucs. La vérité est que j’ai appris il y a quelque temps à gérer Dimebagla mort que je pourrais déconner et rester dans le passé et me vautrer, mais ce n’est pas sain. Et à mon tour, quand je joue ces chansons, pour moi il s’agit de célébrer la vie de Dimebag et Vince. Je dois faire de mon mieux pour mes frères qui sont tombés et pour tous nos fans. Je dois faire de mon mieux et regarder le bon côté. «

Les festivités débuteront à 19h00 HAE / 16h00 PDT le vendredi 9 avril avec PHILIP H. ANSELMO ET LES ILLÉGAUX montée sur scène à 20h00 HAE / 17h00 PDT précis. La vidéo à la demande sera disponible jusqu’au lundi 12 avril à 23 h 59 HAE / 20 h 59 PDT.

Trouvez des billets et des offres groupées exclusives sur illegalslive.com.

Jusqu’à sa mort, Vinnie est resté sans parole avec Anselmo, que le batteur a indirectement accusé du meurtre de Dimebag, qui était son frère.

Vinnie Paul et Dimebag co-fondé PANTERA. Lorsque PANTERA se sont séparés en 2003, ils ont formé DAMAGEPLAN. Le 8 décembre 2004, alors qu’il jouait avec DAMAGEPLAN à la Villa Alrosa à Columbus, Ohio, Dimebag a été abattu sur scène par un schizophrène en difficulté qui croyait que les membres de PANTERA volaient ses pensées.

Vinnie Paul est décédé d’une cardiomyopathie dilatée, d’une hypertrophie du cœur et d’une grave maladie coronarienne. Sa mort était le résultat d’un affaiblissement chronique du muscle cardiaque – ce qui signifie essentiellement que son cœur ne pouvait pas pomper le sang aussi bien qu’un cœur en bonne santé.

PHILIP H. ANSELMO ET LES ILLÉGAUX‘ « Un affichage vulgaire de Pantera Live » est présenté en association avec Danny Wimmer présente.

PHILIP H. ANSELMO ET LES ILLÉGAUX Caractéristiques Anselmo avec des guitaristes Stephen Taylor (SUPERJOINT) et Mike DeLeon (FLESH HOARDER, BEING KILLED, ex-MOD), batteur José Manuel « Blue » Gonzalez (SUPERJOINT, WARBEAST) et bassiste Derek Engemann (SCOUR, ex-DÉCAPITATION DES BOVINS). Le plus récent album du groupe, acclamé par la critique « Choisir la maladie mentale comme une vertu », est sorti en 2018 via Anselmoest propre Dossiers Housecore.

