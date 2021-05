Philip Anselmo à propos de “ The Great Southern Trendkill ” de Pantera: “ J’étais dans un endroit superbement sombre quand nous avons fait cet enregistrement ”

1996 “La grande tendance du sud” est PANTERAL ‘album le plus extrême et le plus abrasif, haut la main. Typiquement provocant et contrariant, le groupe a suivi son numéro 1 Panneau d’affichage-cartographie “Bien au-delà de la conduite” avec un album qui était bien au-delà de la confrontation – musicalement expérimental, sonoriquement explosif et lyriquement cinglant. Pour le 25e anniversaire du disque historique (sorti le 7 mai 1996), le magazine Revolver s’est entretenu avec le chanteur Philippe Anselmo sur les jours sombres qui ont inspiré une musique si sombre.

Anselmo dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “J’étais dans un putain de putain de tache superbement sombre quand nous avons fait cet album. Et ce dont je me souviens de l’avoir fait était assez moche, mais j’étais entouré de belles choses. J’étais à la Nouvelle-Orléans. J’étais à Trent Reznorstudio de; cet endroit était putain de beau et génial. Et [producer] Terry Date était là. Et Terry Date viendrait, volerait pour travailler avec moi. C’était le premier disque que j’ai fait loin du groupe. J’ai été blessé, mec. J’étais accro à la drogue. Et parfois, lorsque vous êtes dans ces endroits sombres, ils font de la bonne musique ou des expressions intéressantes de la musique et de l’art en général.

“Je pense que je me sentais assez confiant que les chansons étaient suffisamment dévastatrices”, a-t-il poursuivi. “Je peux juste en rester là – j’avais l’impression qu’ils étaient dévastateurs. Nous avons fait des trucs différents musicalement, avec les sons de guitare et tout le reste – des sons plus clairs et de la merde comme ça.”

Philippe aussi parlé de “La grande tendance du sud” titre, qui a ouvert l’album d’une manière spectaculairement brutale. «Il le fallait», dit-il. “C’était comme une annonce. Cette première chanson était:” Nous n’avons pas laissé derrière nous nos racines de heavy metal. Nous ne l’avons pas fait. Et nous n’abandonnerons pas la cause. ” Et c’est ce que nous avons ressenti à ce sujet. “

“La grande tendance du sud” a été réédité en 2016 pour son 20e anniversaire. Les deux disques “The Great Southern Trendkill: 20th Anniversary Edition” inclus l’album original remasterisé, ainsi qu’une douzaine de mix, instrumentaux et enregistrements live inédits.

Il y a cinq ans, Anselmo dit au «Connaissez-vous Jack? émission de radio sur la fabrication de “La grande tendance du sud”: “Eh bien, c’était des moments très intéressants et des moments très difficiles aussi. Sur le plan personnel, je ne faisais pas très bien parce que j’étais blessé, je faisais toutes les erreurs de recrue dans le monde avec des analgésiques et tout le reste , et j’étais gêné. Je ne voulais voir personne, mec; j’étais dans une mauvaise voie. Cependant, j’étais présent tout au long de l’écriture des chansons, musicalement, parce que je suis le parolier, donc façonner une chanson et pour lui donner un semblant de structure de chanson, bien sûr, ils avaient besoin de moi pour ça. Mais j’ai décidé de faire mon chant tout seul à Trent Reznorle studio qu’il avait ici à la Nouvelle-Orléans, ce qui était génial. “

Il a poursuivi: “En plus de tout cela, un journaliste m’a dit hier: ‘Eh bien, c’est une sorte de disque noir pour PANTERA». Et tu sais quoi? Je ne pouvais pas être en désaccord avec la personne. Et je dis toujours, oui, c’était un peu un disque de cheval noir pour PANTERA, parce que le heavy metal, à l’époque, était censé être en voie de disparition. Le grunge était le genre le plus vendu à l’époque. Le heavy metal était expérimenté par différents groupes, de différentes manières, et, vraiment, à partir du PANTERA perspective, nous voulions vraiment, vraiment, vraiment, vraiment voler le pur PANTERA style de heavy metal du mieux que nous pouvions. Et nous l’avons fait. Et, vous savez, je vais aller un peu plus loin et dire que juste quand nous … le jour où nous sommes tous arrivés pour nous rencontrer et faire notre première tournée pour ‘La grande tendance du sud’, notre directeur de la route m’a approché et il a dit: ‘Phil, Tu sais, mec. Ne vous attendez pas à des spectacles à guichets fermés, mec. Le heavy metal est en voie de disparition. Les enfants écoutent des trucs différents. Et ça va être dur. Ne vous attendez pas à ça. Ne vous attendez pas à ça. Et j’étais, comme, ‘Super! J’apprécie le discours d’encouragement. Mais la meilleure chose qui a remédié à cette diatribe de conneries était qu’il avait complètement tort. Ce spectacle – ce premier spectacle – était emballé jusqu’aux branchies, complet, comme la plupart des autres. Alors putain à ton avis. “

Autour du même moment, PANTERA le batteur Vinnie Paul Abbott Raconté “Coup de fouet”, les KLOS émission de radio animée par Jackie en métal complet, cette “La grande tendance du sud” “était un disque vraiment fou pour PANTERA. Je veux dire, c’était l’album le plus chaotique, le plus désorganisé, le plus contre-le-grain que nous ayons jamais fait, en y repensant, après avoir fait partie du remastering et de tout ce qui était là. Cela étant dit, il est sorti à un moment, en 1996, lorsque le rap metal arrivait, et je me souviens même que nous avons reçu un appel téléphonique du président de notre label, disant: ‘Hé, vous devez… Soyez sûrs et commencez à rapper sur votre disque, ajoutez-y du rap. Et nous avons juste ri et dit: “ D’accord, nous allons y arriver. ” Et de toute façon, ce disque a été vraiment conçu comme un gigantesque doigt d’oiseau pour l’industrie de la musique à cette époque, et je pense qu’il a vraiment accompli ce dont il s’agissait. ”