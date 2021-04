PHILIP H. ANSELMO ET LES ILLÉGAUX reviendra sur scène cette semaine pour un événement livestream très spécial. Doublé « Un affichage vulgaire de Pantera », le spectacle multi-caméras, entièrement en direct aura lieu le vendredi 9 avril et trouvera le groupe célébrant l’héritage de PANTERA avec un ensemble comprenant des morceaux sélectionnés parmi les cinq albums classiques du groupe: « Cowboys de l’enfer », « Étalage vulgaire de pouvoir », « Bien au-delà de la conduite », « La grande tendance du sud » et « Réinventer l’acier ». Le livestream comprendra également un set d’ouverture par l’unité australienne de grindcore /Cœur de maison artistes d’enregistrement ROI PERROQUET.

Les festivités débuteront à 19h00 HAE / 16h00 PDT le vendredi 9 avril avec PHILIP H. ANSELMO ET LES ILLÉGAUX montée sur scène à 20h00 HAE / 17h00 PDT précis. La vidéo à la demande sera disponible jusqu’au lundi 12 avril à 23 h 59 HAE / 20 h 59 PDT.

Trouvez des billets et des offres groupées exclusives sur illegalslive.com.

Parlant de sa décision de jouer un PANTERA– ensemble centrique avec PHILIP H. ANSELMO ET LES ILLÉGAUX, Anselmo a déclaré au magazine Revolver (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Les choses se sont réunies, et elles ont dû, à cause des circonstances. Je n’allais même pas faire quelque chose comme ça au niveau où je le fais en ce moment – je veux dire, je joue toujours quelques [PANTERA] des chansons ici et là, et c’est très bien.

« Quand nous avons commencé à faire ça, c’était juste après Vince [PANTERA drummer Vinnie Paul Abbott] passé [in June 2018]», a-t-il poursuivi.« Et il y a eu quelques commentaires et lettres qui ont attiré mon attention. Et j’ai parlé à des gens que j’aime et en qui j’ai confiance. Et ce fut une décision difficile. Vince était passé, et – tournage – nous avions deux semaines avant de partir en tournée. Nous jouions de la merde assez extrême. J’étais loin PANTERA-le niveau de style de voix. C’est un style de voix difficile, mec. Ouf – c’est des trucs de jeune homme, laissez-moi vous dire.

« De toute façon, nous avons dû jeter cette merde ensemble rapidement – TT rapide, comme on dit. Et je dois donner à mes gars d’énormes accessoires, mec, juste pour savoir que nous n’allons jamais être parfaits – nous n’allons jamais le faire. être un autre PANTERA – mais nous pouvons y aller avec enthousiasme et faire de notre mieux et vraiment encourager le public à le célébrer avec nous, » Anselmo ajoutée. « Ils connaissent les putains de mots de ces chansons. Chantez les chansons avec nous. Cela aide. Et cela semble juste. Donc, pour moi, c’est juste une grande fête. »

Il y a deux ans, Anselmo Raconté Revolver cette Vinnie Paul« La mort » horrible « et » inattendue « de » m’a arrêté complètement dans mon élan. J’étais dans ma cuisine et je suis juste tombé au sol et j’ai juste dû respirer pendant un petit moment « , a-t-il dit. « C’est à ce moment-là que nous nous demandons de faire plus PANTERA les chansons sont devenues irrésistibles. L’hommage devait être alors. Ça devait être juste. Et je n’ai jamais pensé que ce serait LES ILLÉGAUX. De toute évidence, la mission pour nous était d’être un groupe de death metal en sueur. Je dois leur dire d’énormes accessoires pour apprendre le PANTERA Matériel. Ils n’ont même pas bronché, mec, et ils sont simplement partis. «

Jusqu’à sa mort, Vinnie est resté sans parole avec Anselmo, que le batteur a indirectement accusé du meurtre de PANTERA guitariste «Dimebag» Darrell Abbott, qui était son frère.

Vinnie Paul et Dimebag co-fondé PANTERA. Lorsque PANTERA se sont séparés en 2003, ils ont formé DAMAGEPLAN. Le 8 décembre 2004, alors qu’il jouait avec DAMAGEPLAN à la Villa Alrosa à Columbus, Ohio, Dimebag a été abattu sur scène par un schizophrène en difficulté qui croyait que les membres de PANTERA volaient ses pensées.

Vinnie Paul est décédé d’une cardiomyopathie dilatée, d’une hypertrophie du cœur et d’une grave maladie coronarienne. Sa mort était le résultat d’un affaiblissement chronique du muscle cardiaque – ce qui signifie essentiellement que son cœur ne pouvait pas pomper le sang aussi bien qu’un cœur en bonne santé.

Vinnie a été enterré le 30 juin 2018 à côté de son frère et de leur mère, Carolyn, au cimetière Moore Memorial Gardens à Arlington, au Texas.

PHILIP H. ANSELMO ET LES ILLÉGAUX‘ « Un affichage vulgaire de Pantera Live » est présenté en association avec Danny Wimmer présente.

PHILIP H. ANSELMO ET LES ILLÉGAUX Caractéristiques Philip H. Anselmo (PANTERA, DOWN, SUPERJOINT, SCOUR, EN MINOR) avec des guitaristes Stephen Taylor (SUPERJOINT) et Mike DeLeon (FLESH HOARDER, BEING KILLED, ex-MOD), batteur José Manuel « Blue » Gonzalez (SUPERJOINT, WARBEAST) et bassiste Derek Engemann (SCOUR, ex-DÉCAPITATION DES BOVINS). Le plus récent album du groupe, acclamé par la critique « Choisir la maladie mentale comme une vertu », est sorti en 2018 via Anselmoest propre Dossiers Housecore.