Philip Anselmo partage une photo des eaux de crue entourant sa maison après l’ouragan Ida

Ancien PANTERA leader Philippe Anselme a partagé une photo de la communauté inondée entourant sa maison de Louisiane après Ouragan Ida a dévasté la partie sud de l’État et laissé un million de personnes sans électricité.

Plus tôt aujourd’hui (lundi 6 septembre), Anselme a téléchargé la photo sur son Instagram et a écrit dans une légende d’accompagnement: “2 septembre 2021 – suite de l’ouragan Ida #ouraganeida #ida”.

Le cinquième ouragan le plus puissant à frapper les États-Unis a frappé le sud de la Louisiane le 29 août, provoquant des pluies et des inondations avant de se déplacer vers le nord et l’est dans le Mississippi et l’Alabama le lendemain.

Au moins neuf décès ont été signalés en Louisiane à la fin de la semaine dernière, mais les responsables de l’État craignent que ce nombre ne soit beaucoup plus élevé lorsque les eaux de crue se retireront.

Lundi dernier, un homme a été attaqué par un alligator dans certaines des eaux inondées de la Louisiane. L’attaque près de Slidell, qui se trouve juste en face du lac Pontchartrain de la Nouvelle-Orléans, a fait perdre son bras à l’homme et sa disparition dans les eaux de crue, ont déclaré des responsables.

Ouragan Ida, qui a touché terre près de Port Fourchon, en Louisiane, en tant qu’ouragan de catégorie 4 avec des vents soutenus maximum d’environ 150 mph, a établi des comparaisons avec les années 2005 ouragan Katrina, qui a claqué la Nouvelle-Orléans, faisant plus de 1 800 morts et devenant l’une des tempêtes les plus coûteuses de l’histoire américaine.

Autour de la période ouragan Katrina frappé, Anselme était en train de se débarrasser de drogues dures pour se faire opérer le dos par un médecin. Pendant qu’il était en cure de désintoxication, il partageait son temps entre Houston et Waco, au Texas, avant de pouvoir rentrer chez lui trois mois plus tard.

Dans une interview de 2005, Anselme a parlé des suites de ouragan Katrina, expliquant : “J’ai été coincé dans une chambre d’hôtel pendant deux semaines et demie à Houston, au Texas, avec mon Rottweiler, mon autre chien, et ce chat que j’ai depuis 1992 ou quelque chose comme ça. Je n’étais même pas sûr qu’il était va s’en sortir à cause du traumatisme, mais c’est un salaud coriace.” Il a ajouté: “J’étais entouré de toutes sortes de gens de la Nouvelle-Orléans, qui appartenaient à la classe ouvrière, qui gagnaient des salaires de semaine en semaine juste pour faire l’épicerie et payer le loyer, et tout ce qui avait disparu. Juste pour penser à la ville , sa culture, ses personnages, juste les groupes qui sont sortis d’ici au cours des 20 dernières années, dispersés et littéralement emportés.”