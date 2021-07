Philip Anselmo : Vinnie Paul était “le meilleur batteur avec qui j’ai jamais joué”

En tant que leader emblématique de PANTERA, Philippe Anselme a chanté sur six des albums du mastodonte du Texas : l’offre indépendante de 1988 « Métal de puissance » plus les cinq LP classiques du groupe, “Cowboys de l’enfer”, “Étalage vulgaire de pouvoir”, “Bien au-delà de la conduite”, “La grande tendance du sud” et “Réinventer l’acier”. Le magazine Revolver s’est récemment entretenu avec Anselme et lui a fait choisir ses cinq favoris PANTERA chansons, qui se sont avérées être “Devenir”, “Luge en béton primordial”, “Abattu”, “Je vais jeter une ombre” et “Par les démons soyez conduits”.

Concernant comment “Devenir” sont venus ensemble, Anselme dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “C’était moi et [guitarist] Dimebag [Darrell Abbott], avec certitude. C’était peut-être nous tous. Mais reste, Dîme avait le riff, mais quand Vincent [drummer Vinnie Paul Abbott] est venu avec le rythme de la batterie, c’est à ce moment-là que je… Je veux dire, qu’est-ce que tu en dis ? J’étais genre ‘Oui. Continuez à le faire encore et encore. C’est foutrement génial.’ Alors, ouais, mec, c’était un grand moment. C’était incroyable. Lorsque Vincent tombé au rythme du tambour, nous tous, même Dimebag arrêté de jouer, c’était tellement impressionnant.

“Oui mon gars, Vincentles pieds uniques sur cette foutue chanson. Tellement unique. Si intéressant. Tellement innovant. Le mec était un putain de putain de joueur serré et incroyable. Genre, littéralement le meilleur batteur avec qui j’ai jamais joué, et j’ai joué avec de putains de super batteurs, mec – béni avec de grands batteurs. Mais Vincent est – personne n’est meilleur que Vincent; certainement pas. Vincent avait ses points forts et ses points forts, mais, mec, parle aussi d’adaptabilité.

“Pour en revenir au moment où j’ai rejoint le groupe pour la première fois, en 87, ils [Dimebag and Vinnie Paul] pourrait entrer dans un putain de style country et western, et ça sonnerait parfait; ça sonnerait comme la vraie affaire », a-t-il poursuivi. « Ce serait, genre, ‘Merde. Qu’est-ce que c’est?’ Ils savaient des trucs. Ils pourraient se décomposer en différents styles latins, comme SANTÉ-style merde, et ça sonnerait parfait, crédible et acceptable. Et, hé, donne-moi plus.

“Ils étaient géniaux, mec. Je ne peux pas expliquer à quel point ils étaient innovants et parfaits et juste adaptables. Merde, mec, nous jouions… Pendant ‘Cowboys de l’enfer’, une tournée, une ou deux tournées, juste après le premier refrain, entrant dans le deuxième couplet, ils entraient en KANSAS [hums ‘Carry On My Wayward Son’]. Mec, ils étaient super. Des musiciens très, très instruits en 1987, quand j’ai rejoint le groupe.

“Mec, reviens et écoute leur premier disque, à l’époque où la plupart des enculés se tenaient dans un garage en train de crier à travers un putain de système stéréo ou un ampli de guitare de la taille de ma tête… Ouais, mec, ils étaient avancés – ils étaient super avancés, ” Anselme ajoutée. “Et vous savez, les gens pourraient dire:” Eh bien, ils ont été poussés et amenés dans le studio, et ils ont été poussés. ” Eh bien, oui, ils ont été poussés. Mais les résultats – les résultats qu’ils ont obtenus. Ils ont adoré jouer de la musique. “

Dimebag, qui a été tué en 2004, et Vinnie Paul, décédé en 2018, a formé PANTERA au milieu des années 80 au Texas. Le groupe a enregistré quatre albums indépendants avant “Cowboys de l’enfer” a introduit un son plus lourd et en a fait un favori des fans de métal. les années 1994 “Bien au-delà de la conduite” a fait ses débuts au n ° 1 sur The Billboard 200 sans bénéficier d’un single à succès commercial. Le groupe s’est séparé en 2002 suite au départ de Anselme.

Jusqu’à sa mort, Vinnie est resté en termes non-parlants avec Anselme, que le batteur a indirectement blâmé pour le meurtre de Dimebag, qui était son frère.

Lorsque PANTERA rompu en 2003, Vinnie Paul et Dimebag formé PLAN DE DÉGÂTS. Le 8 décembre 2004, alors qu’il se produisait avec PLAN DE DÉGÂTS à la Villa Alrosa à Columbus, Ohio, Dimebag a été abattu sur scène par un schizophrène troublé qui croyait que les membres de PANTERA volaient ses pensées.

Vinnie Paul décédé d’une cardiomyopathie dilatée, d’une hypertrophie cardiaque et d’une grave maladie coronarienne. Sa mort était le résultat d’un affaiblissement chronique du muscle cardiaque, ce qui signifie essentiellement que son cœur ne pouvait pas pomper le sang aussi bien qu’un cœur en bonne santé.