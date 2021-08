Philip, de la survie à une attaque d’hippopotame à ses débuts aux Jeux

Philip Coates-Palgrave est l’un de ceux croire aux secondes chances. L’archer sud-africain affronte ses premiers Jeux Paralympiques à 50 ans et, en plus, le fait après avoir survécu à l’attaque d’un hippopotame. Souvent, la réalité est plus étrange que la fiction. C’était en 1995. À l’époque, Philip travaillait comme guide de rafting au Zimbabwe. Un jour le destin a fait un hippopotame, sortant pour prendre l’air dans le fleuve Zambèze, a croisé son chemin et s’est écrasé sur son bateau.

L’animal effrayé l’a attaqué, l’attrapant directement par la jambe gauche, alors qu’il tentait de protéger les clients qui l’accompagnaient. Malgré la situation, il est resté calme. Quelque chose de miraculeux, puisque l’hippopotame le traînait dans les profondeurs et le mutilait pendant trois interminables minutes. “C’était comme être dans une énorme machine à laver. Vous devez avoir confiance que vous ferez surface à un moment donné. J’ai eu un flash-back. Je me suis souvenu d’un moment auparavant, quand j’ai été emporté par les rapides des chutes Victoria. C’était un pouvoir de la nature qu’il ne pouvait pas combattre. Je l’ai frappé deux fois et j’ai décidé de retenir mon souffle pour m’aider à détendre mes muscles. Il pensait que j’étais mort et il m’a laissé partir », a-t-il déclaré dans des déclarations recueillies par le site Internet Tokyo2020.

Cependant, son expérience de torture n’était pas terminée. Il lui a fallu 25 heures pour se rendre à l’hôpital et les opérations ont duré des mois. Ils n’ont pas empêché Philip de perdre sa jambe. Déjà en 2016, il a découvert le tir à l’arc et a contacté Shaun Anderson, qui a accepté de l’entraîner et concourt désormais à ses côtés. Son rêve était d’aller aux Jeux Paralympiques et il a réussi, malgré le fait que le sport n’avait pas été présent dans sa vie avant l’accident. “J’étais juste paresseux et inutile. Maintenant, j’ai l’impression de ne pas tirer sur mon adversaire mais sur moi-même”, a-t-il expliqué.

Actuellement, il tempère ses nerfs comme dans cette attaque. La première approche – vendredi, 14h00 – et ce sentiment est inévitable. “C’est un mélange d’émotions pour l’ampleur de cet événement et la chance que nous avons d’être ici. En même temps, il y a la peur parce qu’il y a une forte concurrence. Par conséquent, je travaille constamment sur les émotions“Il sait qu’il a une belle opportunité devant lui. Celle des Jeux. Celle de sa vie.