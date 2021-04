Philip était «moderne et contemporain» dans le but de rester pertinent | Royal | Nouvelles

Selon le biographe royal Gyles Brandreth, Philip était en avance sur son temps et toujours soucieux de rester en phase avec le changement. S’adressant à Sophie Raworth de la BBC vendredi soir, M. Brandreth a suggéré que le duc comprenait les défis de la journée, qu’il s’agisse de la conservation, de la technologie ou de la perception du public.

De la tête de la Royal Society of Engineering à la création du Designer’s Award pour l’innovation, le prince Philip a toujours fait preuve d’engagement envers son service dans la vie publique.

Le biographe a également parlé franchement de la nature du duc d’Édimbourg dans une interview de Channel 5 et des raisons pour lesquelles il était un si bon compagnon de la reine.

Un “grand-père brillant” et “un paquet d’énergie” Philip était “incroyablement britannique, tout en étant très étranger”, ce que Brandreth suggérait de mettre en valeur ses atouts. C’est parce qu’il a pu regarder la famille royale de loin et «les étudier».

Ceci concerne les antécédents de Philip avec un mélange de sang danois, allemand et grec.

M. Brandreth a déclaré à Channel 5 News: “Il a toujours su que sa position était un pas derrière la reine.

“Il a dû se créer un rôle, mais n’a jamais dépassé le cap.”

Selon l’interprétation de M. Brandreth, Philip était la seule personne à traiter la reine comme un être humain, ajoutant que le duc «se présentait toujours et était toujours là pour Sa Majesté».

LIRE LA SUITE: Mourinho met fin à sa conférence de presse avec un hommage émouvant au prince Philip

Alors que l’ancienne Première ministre Theresa May a déclaré à ITV News qu’elle partageait le même sentiment de la reine d’avoir un mari qui la soutient. En suggérant Philip comme son propre mari est resté une source constante de soutien.

Elle a dit: “Ils étaient tellement à l’aise ensemble … [He was] toujours trois pas en arrière, bien là et avec une bonne plaisanterie.

«Il était très important d’avoir quelqu’un sur qui vous pouviez compter, qui était toujours là pour vous et qui comprenait les pressions que vous subissiez.»

«Si vous le faites seul, vous avez plus de fardeau à assumer. Et ce n’est pas que vous discutez de tout avec votre partenaire, mais c’est juste qu’il y a quelqu’un là-bas qui peut être avec vous et qui, vous le savez, vous soutiendra.