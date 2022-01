Philip H. Anselmo et les illégaux annulent leurs apparitions dans un festival européen en raison d’une « incertitude de voyage continue »

Ancien PANTERA leader Philippe Anselme et son groupe solo, LES ILLEGAUX, ont annulé leurs apparitions dans des festivals européens précédemment annoncés cet été en raison de « l’incertitude continue des voyages » en raison de la pandémie de coronavirus.

Plus tôt aujourd’hui, PHILIP H. ANSELMO & LES ILLEGAUX a publié la déclaration suivante : « En raison de l’incertitude continue des voyages entourant cette période de Covid, PHILIP H. ANSELMO ET LES ILLEGAUX sera malheureusement absent des festivals 2022 récemment confirmés suivants : L’enfer attends, Rockstadt extrême, Agression brutale, Alcatraz, et Stock de sang. Le groupe remercie ses fans pour leur soutien et leur compréhension et se réjouit de retourner sur le sol européen dès que le temps le permettra. »

PHILIP H. ANSELMO ET LES ILLEGAUX ont passé les deux dernières années à exécuter leur « Un affichage vulgaire de Pantera » ensemble, qui trouve Philippe et son groupe solo célébrant l’héritage de PANTERA avec un ensemble comprenant des morceaux sélectionnés des cinq albums classiques du groupe de métal emblématique : « Cowboys de l’enfer », « Étalage vulgaire de pouvoir », « Bien au-delà de la conduite », « La grande tendance du sud » et « Réinventer l’acier ».

PHILIP H. ANSELMO & LES ILLEGAUX caractéristiques Anselme avec des guitaristes Stephen Taylor (SUPERJOINT) et Mike De Leon (FLESH HOARDER, BEING KILLED, ex-MOD), batteur José Manuel « Bleu » Gonzalez (SUPERJOINT, WARBEAST) et bassiste Derek Engemann (SCOUR, ex-BÉVEAU DÉCAPITATION). Le plus récent album complet du groupe, acclamé par la critique « Choisir la maladie mentale comme une vertu », est sorti en 2018 via Anselmeest propre Disques Housecore.

Parlant des thèmes lyriques abordés sur « Choisir la maladie mentale comme une vertu », Anselme Raconté Desde El Underground TV: « Je prends [mental illness] vraiment sérieux. Je veux dire, ne cherchez pas plus loin que ce qui est arrivé à mon guitariste de PANTERA pour moi d’être très, très préoccupé par la maladie mentale. Je dirais donc que les gens se parlent, s’aiment et mettent l’amour en premier. Et si vous accordez la priorité à l’amour, les choses s’arrangent normalement. Cela ne peut pas arriver à chaque fois, mais, hé, mec… Tu dois rester serré. «

Anselme a poursuivi en disant qu’il n’est pas à l’abri des effets de la maladie mentale. « Je suppose qu’être blessé – toute ma carrière étant en proie à des blessures – ça finit par foutre un peu le cerveau », a-t-il expliqué. « Et il y a tellement de niveaux différents. Parfois, vous pouvez simplement vous réveiller et c’est [snaps fingers] comme ça. Parfois, il faudra une petite chose pour vous mettre et vous êtes dans un endroit sombre. Mais, pour moi, je pense qu’avec le groupe que j’ai, les bons gars que j’ai et l’amour qu’ils me montrent, dans les deux sens, l’amitié que nous avons, ça aide beaucoup. En plus d’écrire la musique et de jouer les trucs, ça aide beaucoup à faire face, mec, et à gérer les trucs. »

Il a ajouté: « Je dis toujours, en tant que personne, comme tout le monde… Les êtres humains sont à un pas de la catastrophe, quoi qu’il arrive, donc c’est en quelque sorte à nous de nous surveiller mutuellement, de nous entraider. quand nous sommes en panne et assurez-vous simplement de ne pas aller trop loin. »

Le 8 décembre 2004, alors qu’il se produisait avec PLAN DE DÉGÂTS à la Villa Alrosa à Columbus, Ohio, PANTERA guitariste « Dimebag » Darrell Abbott a été abattu sur scène par un schizophrène troublé qui croyait que les membres de PANTERA volaient ses pensées.



PHILIP H. ANSELMO ET LES ILLEGALS annoncent les annulations du festival européen 2022 En raison de la poursuite des déplacements… Publié par Philip H. Anselmo & the Illegals le lundi 10 janvier 2022

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).