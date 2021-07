Philipp Lahm exclut de se présenter à la présidence de la DFB et reste ouvert au retour du Bayern Munich

in

La légende du Bayern Munich, Philipp Lahm, a exclu la possibilité de prendre la présidence de la fédération allemande. La DFB est à la recherche d’un président après la démission de Fritz Keller de son poste en avril.

Lahm, qui travaille en tant que directeur général de DFB EURO GmbH, a agi en tant qu’ambassadeur de l’Allemagne lors de la candidature pour accueillir la prochaine édition du Championnat d’Europe en 2024. Plus récemment, l’ancien capitaine de Die Mannschaft a été présenté comme candidat à la tête de DFB par l’ancien président du Bayern Uli Hoeneß. Lahm, cependant, ne peut pas imaginer assumer une responsabilité de cette ampleur.

“Non, je n’ai aucune ambition de devenir président de la DFB”, a déclaré Lahm dans une interview avec Sport Bild (tel que capturé par AZ). « J’ai appris une fois : ne jamais dire jamais. Mais je ne peux vraiment pas l’imaginer pour le moment.

Bien qu’il soit peut-être absent des élections de la DFB, Lahm n’a pas exclu la possibilité de retourner dans son club d’enfance à l’avenir.

“Ce qui se passera plus tard, et si je reprendrai un poste au Bayern, nous verrons”, a déclaré l’ancien capitaine du Bayern et de l’Allemagne.