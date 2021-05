Philipp Lahm pense que Julian Nagelsmann réussira avec le Bayern Munich

La légende du Bayern Munich Philipp Lahm a hâte de voir comment Julian Nagelsmann s’intègre en Bavière.

«C’est un très jeune entraîneur mais il a encore de l’expérience, il est entraîneur de Bundesliga depuis six ans maintenant, il était à Hoffenheim puis à Leipzig. La prochaine étape logique en Allemagne est le Bayern », a déclaré Lahm à Bundesliga.com. «Il a assez d’expérience, c’est un entraîneur très intéressant, le plus intéressant de Bundesliga, vous devez dire. Il est logique que le Bayern veuille trouver l’entraîneur le plus intéressant.

Philipp Lahm pense que Robert Lewandowski et Thomas Müller feront très bien avec Julian Nagelsmann.Photo de Sebastian Widmann / .

Lahm sait que ce sera une période de transition et pas seulement d’un manager à un autre, mais aussi avec certains acteurs clés de l’alignement, qui partiront cet été.

«Ce sera intéressant, tout d’abord, de voir comment le Bayern peut trouver un élan sous un nouvel entraîneur. De plus, vous avez des joueurs expérimentés et établis qui quittent le club, comme Jerome Boateng, David Alaba, Javi Martinez également, il sera intéressant de voir comment se déroulent les premiers mois, s’ils peuvent gagner des points et trouver un élan. », A déclaré Lahm. «Sinon, c’est la même chose que d’habitude, Leipzig, Dortmund peut être là-haut mais il faut être cohérent. Vous avez vu cette saison que le Bayern peut parfois faiblir, mais vous devez constamment jouer au plus haut niveau et accumuler des points, sinon vous n’avez aucune chance de menacer le Bayern car il gagnera toujours des points.

Quant à savoir comment l’alignement du Bayern Munich s’acclimatera au nouveau patron, Lahm pense que le noyau de l’équipe le gérera très bien.

«Je pense que Julian Nagelsmann peut jouer avec un homme ciblé. Robert (Lewandowski) est quelqu’un qui est heureux de dériver vers des positions larges, mais sa force absolue est son retour de but, c’est clair », a déclaré Lahm. «Vous pouvez le voir dans ses chiffres. Lewandowski, avec près de 40 buts à son actif cette saison, en tant qu’entraîneur, vous ne pouvez pas l’ignorer, vous devez lui trouver une place dans l’équipe. Surtout avec (Thomas) Müller qui joue dans et autour du numéro neuf, cela ressemble à une combinaison parfaite.