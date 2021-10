Philipp Lahm pense que le Bayern Munich était la solution idéale pour Julian Nagelsmann

La légende du Bayern Munich Philipp Lahm n’a pas été surprise de voir l’ancien manager du RB Leipzig Julian Nagelsmann faire le saut au Bayern Munich cet été.

Pour Lahm, Nagelsmann devait faire le pas pour se lancer un défi dans la prochaine phase de sa carrière.

« C’était l’étape logique. Après Hoffenheim et Leipzig, il n’y a pas beaucoup de clubs qui représentent le progrès », a déclaré Lahm sur « Bayern Insider » de Bild TV avec Christian Falk. « Le départ était très, très bon. Cela apporte du calme et donne également de la sécurité à l’entraîneur. De l’extérieur, il semble très bien qu’il comprenne l’équipe et qu’ils le comprennent. Il vient d’ici aussi, ça aide beaucoup.

Nagelsmann s’en est certainement bien sorti en Bavière.

Avec une seule défaite sur son CV au Bayern Munch jusqu’à présent, le joueur de 34 ans a déjà montré une capacité innée à se connecter avec ses joueurs et à diriger une équipe talentueuse dans un environnement sous haute pression.