Philipp Lahm peut voir l’impact durable de Hansi Flick au Bayern Munich

L’héritage de Hansi Flick au Bayern Munich restera principalement dans les mémoires pour les titres qu’il a remportés, mais Philipp Lahm pense que les subtilités de la façon dont Flick a propulsé l’équipe vers tant de succès ont été la partie la plus intéressante de son mandat.

«Tout d’abord, il a fait quelque chose de décisif et de très important, il a donné plus de responsabilités aux joueurs établis. Il a pris la colonne vertébrale de l’équipe, Manuel Neuer, Jerome Boateng, Alaba via Thomas Müller à (Robert) Lewandowski, il a un noyau de l’équipe et avec Boateng et Müller il a pris deux joueurs à des postes très importants et leur a donné des responsabilités, » a déclaré Lahm à Bundesliga.com. «Il est alors beaucoup plus facile pour les autres joueurs de se positionner.»

De plus, Lahm peut voir comment Flick a pu rajeunir la carrière de Müller et extraire le meilleur de Lewandowski.

“C’est vrai, (Müller) est à l’automne de sa carrière mais il a de la qualité”, a déclaré Lahm. “Il a besoin d’un attaquant central autour de lui, il a ça à Lewandowski, la combinaison Lewandowski-Müller est parfaite, c’est pourquoi il travaille comme prédateur.”