Philipp Lahm présente le match entre le Bayern Munich et le RB Leipzig, louant les prouesses défensives de Leipzig

L’affrontement de Bundesliga de ce week-end entre le Bayern Munich et le RB Leipzig à la RedBull Arena n’a pas besoin d’être excité supplémentaire. Les seules implications du titre à ce stade de la saison en font le plus grand match de la saison pour les deux clubs. Le Bayern est en tête du classement de quatre points, mais cela pourrait basculer rapidement si les hommes de Julian Nagelsmann prenaient tous les points à domicile samedi.

Avant le match, l’ancien défenseur du Bayern et de l’Allemagne Philipp Lahm s’est assis et a donné une longue interview avec Bundesliga.com pour prévisualiser la rencontre massive. Il n’a joué à Leipzig que deux fois au cours de sa carrière de joueur, mais il est bien conscient de l’ampleur d’un test pour Hansi Flick et sa compagnie.

Du point de vue de Leipzig, ils ont pu améliorer la forme de la saison dernière et ils ont trouvé des moyens de transformer les matchs nuls en victoires et de prendre des points complets, ce qui les a légèrement freinés en Bundesliga la saison dernière. Lahm voit cela comme une tendance qui se poursuivra pour Die Roten Bullen bien que le Bayern soit toujours le favori et il a déclaré qu’il reviendrait à Leipzig de sortir des portes et de poursuivre le match.

«Ouais, ils ont [Leipzig] montré qu’ils peuvent contester. La saison dernière, ils ont eu beaucoup de tirages. Cette saison, c’est différent. Ils ont pu gagner plus de matchs et vous pouvez voir l’effet que cela a eu sur la table. L’année dernière, ils étaient déjà en haut du tableau et, oui, ils sont la compétition du Bayern et, dans les années à venir, je pense qu’ils peuvent continuer à être les rivaux du Bayern. Le match entre les deux équipes sera le match décisif. Leipzig doit courir et gagner le match, puis il y aura un point entre les deux équipes et tout est possible, mais ils ne peuvent pas perdre ce match contre le Bayern. S’ils le font, il y aura une différence de sept points entre les deux équipes et le Bayern sera difficile à arrêter », a expliqué Lahm.

Photo par Alexander Hassenstein / .

Lahm a déclaré que Leipzig est différent du Bayern et joue une marque de football très compacte. Le Bayern a l’habitude de contrôler la possession dominante contre 90% de ses adversaires en Bundesliga, et son talon d’Achille a toujours été pris au piège des contre-attaques malgré une attaque extrêmement productive. Sans oublier que la force du Bayern en profondeur, en particulier en attaque, est quelque chose que la plupart des autres clubs ne possèdent pas, même s’ils seront sans talisman Robert Lewandowski pendant jusqu’à quatre semaines.

Leipzig n’a concédé que les 21 meilleurs buts de la ligue jusqu’à présent, ce qui témoigne de leur tactique compacte et de leur capacité à contre-attaquer. Lahm a comparé cette équipe actuelle de Leipzig au Borussia Dortmund de Jurgen Klopp lorsqu’il y était manager à la fin des années 2000 et au début des années 2010. «Leipzig et [Julian] Nagelsmann sont similaires avec [Jürgen] Klopp et Dortmund en 2011/2012. Ils jouent compact. Ils sont très physiques. Ils jouent avec la vitesse; ils récupèrent le ballon et vont au but le plus rapidement possible. Bien sûr, ils ont aussi de la qualité dans leur équipe. Ils peuvent jouer avec le ballon, mais leur équipe se concentre principalement sur la reconquête du ballon et tente d’obtenir des tirs au but dès que possible », a déclaré Lahm.

Lahm a poursuivi: «Comme je l’ai dit, le Bayern a beaucoup de possession et concède de temps en temps des contre-attaques. Cela peut arriver. Ce n’est pas mon travail de savoir quel est le problème, mais tant qu’ils continuent à être si efficaces à l’avenir et à marquer autant de buts et à créer autant d’occasions, il n’y a aucun problème pour le Bayern à concéder autant de buts parce que je pense que leur objectif. la différence est de plus 40 ou quelque chose comme ça, ce qui est très bien. Donc tant que ça reste comme ça, ça peut leur suffire de gagner la Bundesliga. »

La clé pour le Bayern sera de savoir si leur attaque peut être aussi fulgurante sans Lewandowski. Qu’il soit inscrit ou non sur la feuille de match, ce qu’il n’a pas fait lors de la rencontre de Hinrunde entre les deux parties, il constitue toujours une menace et nécessite beaucoup d’attention de la part des défenses de l’opposition. Flick aura des décisions à prendre quant à la façon dont il alignera son attaque en l’absence de Lewandowski, mais il y a beaucoup d’options parmi lesquelles il peut choisir.

Photo de Matthias Balk / alliance de photos via .