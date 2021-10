Philipp Lahm salue les prolongations de contrat des milieux de terrain du Bayern Munich Joshua Kimmich et Leon Goretzka

La légende du Bayern Munich et de l’Allemagne Philipp Lahm sait une chose ou deux sur l’identité d’un club.

Pas assez de joueurs atteignent vraiment ce statut comme Lahm ou Thomas Müller ces jours-ci, mais l’ancien capitaine pense que Joshua Kimmich et Leon Goretzka pourraient être sur le point d’y parvenir pour le Bayern Munich.

« L’identification au club est importante. Je ne peux pas bien faire si je déménage tous les deux ans », a récemment déclaré Lahm à Sport Bild. « Leon et Joshua ont prolongé parce qu’ils savent qu’ils peuvent façonner une génération ici. »

Kimmich et Goretzka sont certainement des figures clés de l’équipe et deux joueurs qui ont le potentiel non seulement d’avoir une carrière à long terme au club, mais aussi d’avoir un impact, qui influent sur le changement sur et en dehors du terrain. Le duo pourrait facilement se retrouver sur la même voie que des joueurs comme Lahm et Müller, qui sont apparemment devenus synonymes du club.