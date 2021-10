Philipp Lahm sur le statut vaccinal de Joshua Kimmich : « Munich parle »

Depuis qu’il est devenu public que Joshua Kimmich du Bayern Munich n’est pas encore vacciné contre le nouveau coronavirus avec quatre autres joueurs du Bayern, cela ne s’est pas bien passé à Munich. En tant que co-créateur de la campagne «We Kick Corona» avec son collègue milieu de terrain Leon Goretzka qui a permis de récolter beaucoup d’argent pour les institutions caritatives et sociales qui ont été grandement affectées par la pandémie, son nom, d’une certaine manière, est synonyme de santé publique directives en Allemagne. Bien qu’il ne soit pas encore nécessaire que les footballeurs soient complètement vaccinés contre le virus, la majorité des joueurs de Bundesliga l’ont été.

S’adressant à Suddeutsche Zeitung, l’ancien capitaine du Bayern Philipp Lahm a commenté la décision de Kimmich de ne pas encore se faire vacciner et a déclaré que s’il était toujours dans le vestiaire aux côtés de Kimmich, il essaierait de le convaincre de se faire vacciner. « Pour moi, cela aurait été clairement la tâche de lui parler, de le convaincre », a déclaré Lahm (Sport1). Kimmich avait déclaré qu’il n’avait pas encore été vacciné car il n’y avait pas assez d’études à long terme disponibles sur les vaccins actuellement disponibles et il voulait attendre la sortie desdites études. « J’ai des inquiétudes personnelles quant aux conséquences à long terme. Mais je prends ma responsabilité au sérieux et je me fais tester régulièrement », avait expliqué Kimmich.

Bien sûr, il a son libre arbitre et son choix à faire, mais Lahm a renforcé le sentiment qu’en tant que footballeur professionnel, vous avez une « fonction de modèle » et êtes un « multiplicateur » pour faire ce qu’il faut en public. sphère. « Vous pouvez avoir cette opinion », a déclaré Lahm, mais a également demandé, « comment en vient-il à cette opinion ? »

Les questions et les préoccupations concernant les vaccins aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans l’Union européenne ont augmenté en masse avec la quantité de désinformation qui circule aux deux extrémités du spectre depuis un certain temps maintenant. Pour les footballeurs, plus le temps qui s’écoule entre la mise à disposition des vaccins et maintenant, la susceptibilité à recevoir de la désinformation s’est accrue, ce qui a conduit à plus de scepticisme. Par exemple, Wolverhampton Wanderers en Premier League a fait vacciner ses joueurs et son personnel assez rapidement après qu’ils soient devenus disponibles pour les joueurs au Royaume-Uni, il y avait donc moins de temps pour que la désinformation potentielle se propage et soit exposée aux joueurs. Ils avaient toujours la décision de ne pas se faire vacciner, mais aucun d’entre eux n’a choisi cette voie.

« Je lis beaucoup, et c’est là que j’obtiens des informations. Et je n’en ai pas lu autant qui ont dit : la vaccination est mauvaise », a réitéré Lahm. Ce sentiment a été repris par l’expert en santé du Parti social-démocrate d’Allemagne, Karl Lauterbach. « Personnellement, j’ai supposé qu’il était vacciné. Ce n’est pas bien que ce ne soit pas le cas. S’il dit qu’il attend, c’est difficile. La vaccination de Kimmich est précieuse, car elle a un effet symbolique énorme pour les jeunes qui représentent un problème épidémiologique », a-t-il déclaré.