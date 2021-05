Philipp Lahm voit Joshua Kimmich et Leon Goretzka comme les futurs dirigeants du Bayern Munich

Lorsque le grand Philipp Lahm du Bayern Munich regarde la composition actuelle du Bayern Munich, la légende voit un talent incroyable – et d’excellents futurs leaders.

À savoir, Lahm considère Joshua Kimmich et Leon Goretzka comme des personnages clés de la prochaine génération du Bayern Munich.

«Oui, je pense qu’à l’avenir, ils pourront vraiment faire leur marque au Bayern. Ce sont des joueurs de l’équipe nationale allemande, ils ont beaucoup d’expérience pour leurs jeunes années et ont déjà beaucoup gagné pour que je puisse l’imaginer », a déclaré Lahm à Bundesliga.com. «Ils s’identifient vraiment au club et c’est vraiment important. C’est quelque chose que Basti et moi avons eu depuis notre plus jeune âge, nous avons joué pour l’équipe de jeunes du Bayern. C’est très important.”

Lahm s’est ensuite penché sur sa propre carrière pour faire référence à la façon dont la mentalité gagnante est enracinée dans la Säbener Straße.

«Cela commence tôt. J’ai rejoint le Bayern très tôt et au Bayern, tout est question de victoire. Dès son plus jeune âge, gagner est tout », a déclaré Lahm. «Gagner des jeux, s’affirmer. Cela dépend de l’équipe pour laquelle vous jouez, mais lorsqu’un nouveau joueur rejoint le Bayern, il adopte immédiatement cette mentalité de gagnant car il est entouré de joueurs qui ne se soucient que de gagner. Cela nourrit une mentalité gagnante.