PHILIPP PLEIN est le premier groupe à la mode à accepter les paiements cryptographiques

Le groupe de mode de luxe basé en Suisse PHILIPP PLEIN International AG a commencé à accepter les crypto-monnaies comme moyen de paiement pour ses produits. La marque prend désormais en charge les paiements dans 15 crypto-monnaies, dont Bitcoin (BTC/USD) et Ethereum (ETH/USD). À cette fin, les consommateurs peuvent vérifier de manière transparente avec la crypto dans les magasins physiques du groupe de mode à travers le monde, ainsi que sur sa plate-forme de commerce électronique.

Selon le communiqué de presse, PHILIPP PLEIN s’attend à ce que cette nouvelle option de paiement prenne rapidement de l’ampleur. Expliquant la décision du groupe d’adopter les crypto-monnaies, le créateur et co-fondateur de la maison de couture Philipp Patrick Plein a déclaré qu’il croyait en l’avenir des crypto-monnaies. Il a ajouté que l’intégration des paiements cryptographiques aiderait la marque à entrer dans l’histoire. En plus d’adopter les paiements cryptographiques, Plein a révélé que la cryptographie HODL, mais n’a pas précisé quelle(s) devise(s).

Fort de ce développement, Plein a déclaré que lui et son équipe avaient passé beaucoup de temps et de ressources à modifier le système de la maison de couture pour accepter les paiements cryptographiques. Il a ajouté qu’il était très heureux d’offrir aux clients un outil de paiement supplémentaire et la flexibilité qui l’accompagne.

Adoption accrue des crypto-monnaies parmi les marques de luxe

Plein a noté qu’être parmi les marques de mode les plus progressistes et les plus perturbatrices n’est pas nouveau pour PHILIPP PLEIN. Il aurait travaillé avec son groupe pour investir et développer une technologie numérique applicable au secteur de la mode. Cela est évident dans l’image de marque d’une plate-forme de commerce électronique interne. Selon Plein, l’option de paiement crypto jouera un rôle important pour aider la plateforme de commerce électronique à atteindre son objectif d’enregistrer un chiffre d’affaires de 118,04 milliards de dollars (84,84 milliards de livres sterling) en 2021.

Les entreprises de différents secteurs continuent d’adopter les paiements cryptographiques. En plus de PHILIPP PLEIN, Hill Helicopters a annoncé plus tôt cette semaine qu’il s’était associé à CoinCorner pour accepter BTC comme moyen de paiement pour son avion de luxe. La société aurait accepté un paiement BTC pour un hélicoptère HX50 et prévoit de conclure d’autres accords similaires à l’avenir.

Pendant ce temps, le marché des crypto-monnaies effectue un nouveau rallye après s’être remis des creux du mois dernier. Au moment de la rédaction, la majeure partie du marché de la cryptographie est verte, le BTC ayant bondi de 8,57 % au moment de la rédaction, 13 h 20 UTC, pour changer de mains à 40 955,80 $ (29 480,60 £). L’ETH se négocie également à la hausse après avoir terminé hier son hard fork à Londres. La pièce change actuellement de mains à 2 777,75 $ (1 997,86 £) après un gain de 6,06% au cours des dernières 24 heures.

