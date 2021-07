Philipp Plein présente une licence de montres et de bijoux – WWD

EXTENSION DE LA MARQUE: Philipp Plein a signé un accord de licence avec la société suisse WorldTime Watches & Jewelry pour le développement, la production et la distribution de ses nouvelles lignes de montres et de bijoux.

« Je suis ravi du lancement de ces nouvelles lignes de montres et de bijoux, qui enrichissent nos collections d’éléments clés du look masculin et féminin », a déclaré Philipp Plein, fondateur et PDG de son groupe homonyme. « Je suis sûr que la collaboration avec WorldTime Watches & Jewelry sera l’occasion de repousser encore plus loin les limites de notre vision luxueuse et iconique. »

Pour développer et fabriquer les montres, WorldTime Watches & Jewelry collaborera avec le spécialiste Timex Group.

« Nous sommes particulièrement fiers de cet accord et sommes impatients de combiner notre expérience dans le monde de l’horlogerie et de la joaillerie avec l’image de Philipp Plein, pour mettre à la disposition des consommateurs du monde entier des collections qui expriment l’esthétique unique de la marque et son idée du luxe contemporain. a déclaré Paolo Marai, actionnaire de WorldTime Watches & Jewelry et président et PDG de Timex Group Luxury Division.

Le partenariat entre Philipp Plein et WorldTime Watches & Jewelry, tous deux basés à Lugano, débutera avec la collection de montres qui fera ses débuts dans les magasins physiques et en ligne Philipp Plein en hiver. Pour la saison printemps 2022, la distribution sera étendue aux boutiques multimarques. La ligne de bijoux sera dévoilée en janvier.

Tirant parti du style flamboyant de la maison de couture, les montres et bijoux Philipp Plein, disponibles pour hommes et femmes, présenteront des cristaux, des clous, des placages multicolores, des motifs militaires, ainsi que des crânes en 3D et des os croisés en relief.

