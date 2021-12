Philippe Coutinho à Arsenal offre des assurances alors que Barcelone cherche à sceller la sortie du milieu de terrain

Barcelone a assuré aux représentants de Philippe Coutinho qu’ils tenteraient de conclure un accord avec Arsenal en janvier, selon un rapport.

Le Brésilien a fait la une des journaux à travers l’Europe en janvier 2018 lors de son déménagement de Liverpool au Barça. Mais malgré son arrivée en Espagne pour un montant record en club, sa carrière là-bas n’a pas très bien fonctionné.

Après une demi-saison impressionnante lors de la saison 2017/18, les contributions aux buts de Coutinho se sont taries. De plus, les blessures n’ont pas aidé sa cause et il a donc passé une saison en prêt au Bayern Munich.

Cette saison, il est resté à Barcelone mais n’a marqué que deux buts en 12 matchs de Liga. Coutinho n’a également pas joué du tout lors des deux derniers matches de ce type.

Pendant tout ce temps, il a eu des liens étroits avec un retour en Premier League.

Selon Sport, les représentants de Coutinho se sont entretenus avec Arsenal, Tottenham, Everton et Newcastle ces dernières semaines. Barcelone est prêt à le laisser partir avec un autre prêt en janvier mais n’envisagera pas de vente.

Et Coutinho aurait préféré un transfert à Arsenal. Ses agents ont proposé leur client aux Gunners » il y a des semaines « , ajoute le rapport, mais Arsenal a soulevé certains » soupçons » au sujet d’un accord.

Pour contrer cela, cependant, Barcelone aurait offert des assurances aux agents de Coutinho. Ils ont déclaré qu’ils fourniraient «toutes sortes d’installations» pour garantir qu’un accord puisse être conclu.

En effet, Sport note comment Barcelone considère les sorties du milieu de terrain et défenseur Samuel Umtiti comme des priorités. En concluant ces accords, le club de la Liga peut ouvrir la voie à davantage de nouveaux arrivants d’après Ferran Torres.

Du point de vue d’Arsenal, le patron Mikel Arteta aurait donné un « oui » retentissant à un accord pour Coutinho.

Bien que le point de vue de Coutinho sur un déménagement à Tottenham ou Everton reste flou, il aurait exclu un changement de Newcastle.

Sport rapporte que le joueur de 29 ans ne croit pas encore vraiment au projet du club alors qu’il combat la relégation.

Coutinho n’est pas seulement la cible de transfert d’Arsenal

Dans d’autres nouvelles, des rapports ont affirmé que Arsenal garde un œil sur le duo du Real Madrid Luka Jovic et Mariano Diaz.

L’international serbe Jovic a eu du mal pour la forme et les minutes depuis son transfert de l’Eintracht Francfort en 2019. En tant que tel, il y est retourné en prêt la saison dernière et a impressionné.

Mais ses difficultés à Madrid se sont poursuivies et il n’a disputé que 10 matchs de Liga ce trimestre, n’en commençant aucun.

Diaz, quant à lui, n’a joué que deux fois en Liga pour Madrid cette saison et au moins l’un des duo serait disponible à un prix abordable.