Philippe Coutinho a échoué à Barcelone en raison d’être « douloureusement timide », mais le transfert de prêt à Aston Villa qui a de « vraies jambes » peut revitaliser la carrière de l’ex-star de Liverpool

La personnalité « douloureusement timide » de Philippe Coutinho signifiait que son déménagement à Barcelone était « comme on pouvait s’y attendre un désastre absolu ».

La carrière du Brésilien est tombée d’une falaise depuis qu’il a effectué un transfert important au Camp Nou depuis Liverpool en janvier 2018.

Barcelone a eu peu de retour sur les 142 millions de livres sterling qu’il a déboursés pour Coutinho

Il a été prêté au Bayern Munich lors de la saison 2019/20 et il a été largement rapporté que le Barça avait tenté de rompre les liens avec le joueur lors des précédentes fenêtres de transfert.

Coutinho a été lié à un certain nombre de clubs de Premier League en janvier et l’expert du football sud-américain de talkSPORT, Tim Vickery, a suggéré qu’un nouveau défi pourrait être une bonne chose pour le joueur.

Vickery a également expliqué pourquoi le sort de Coutinho à Barcelone n’a pas fonctionné grâce aux conversations avec l’entraîneur-chef du Brésil, Tite.

« Le déménagement à Barcelone a été, comme on pouvait s’y attendre, un désastre absolu », a déclaré Vickery à propos de Hawksbee et Jacobs.

Coutinho était censé être l’avenir du Barça mais il est à la périphérie et a perdu sa place dans l’équipe nationale du Brésil

« Barcelone l’a acheté pour remplacer Andres Iniesta, et il ne l’est pas. Il n’est pas un milieu de terrain et ils n’avaient pas non plus besoin de lui dans les trois premiers, car à l’époque, ils avaient Lionel Messi et Luis Suarez, qui vieillissaient tous les deux. Ils avaient donc besoin d’un flyer, pas d’un autre joueur qui voulait le ballon aux pieds.

« Donc ça n’a jamais pu marcher, c’était une catastrophe.

« Mais il y avait aussi un problème supplémentaire avec lui en allant à Barcelone, et j’ai demandé cela à l’entraîneur du Brésil, Tite, et il l’a dit – il est terriblement timide.

« Vous pouvez imaginer, vous entrez dans la tanière lorsque vous entrez dans le vestiaire de Barcelone. Cela a fonctionné à Liverpool parce qu’ils ont mis un bras autour de lui. Le seul endroit où cela fonctionnait pour lui auparavant était l’Espanyol en prêt, et vous savez qui était l’entraîneur ? Mauricio Pochettino, qui sait très bien donner confiance aux jeunes joueurs.

Coutinho pourrait souffrir d’un manque de câlins de Jurgen Klopp

« Donc, Barcelone n’allait jamais travailler pour lui. Je pensais que cela pourrait fonctionner maintenant que Lionel Messi est parti, maintenant qu’ils ont besoin de lui, mais non, ils veulent juste le décharger. Ils lui paient une fortune et ils veulent juste se débarrasser de lui.

Arsenal et Tottenham ont été liés à Coutinho, cependant, un transfert de prêt à Aston Villa – qui le verrait retrouver son ancien coéquipier de Liverpool Steven Gerrard – semble être le transfert le plus probable.

Vickery a ajouté que l’accord de prêt a de « vraies jambes » et est le type de mouvement dont Coutinho a besoin pour revenir dans l’équipe du Brésil avec la Coupe du monde qui se déroulera plus tard cette année.

« Je parlais à l’entraîneur du Brésil, Tite, de Coutinho il y a quelques semaines, et il l’aime », a déclaré Vickery.

Gerrard était contrarié de voir Coutinho quitter Liverpool mais pourrait l’aider à remettre sa carrière sur les rails

«Mais il est inquiet, il aimerait le retrouver dans le giron, il veut vraiment le retrouver dans l’équipe du Brésil, mais il doit jouer.

« Il est maintenant temps pour lui de faire preuve d’une certaine flexibilité sur les salaires car, sinon, il va rater la Coupe du monde.

«Il a été question que Flamengo le prête, mais je ne peux pas vraiment le voir, alors l’Angleterre devient la destination évidente, à la fois parce que c’est là que se trouve l’argent et c’est un endroit où il a réussi dans le passé.

«Je ne suis pas sûr qu’il convienne à Liverpool avec la façon dont ils jouent maintenant, mais à Villa avec la connexion Steven Gerrard et le fait qu’ils aient vendu Jack Grealish et Emi Buendia ne l’ont pas tout à fait fait jusqu’à présent.

« Il pourrait y avoir de vraies jambes dans un déménagement à Villa à court terme, juste sur un prêt juste pour le retirer de la masse salariale de Barcelone. »

