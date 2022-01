Philippe Coutinho exhorté à « faire preuve de flexibilité » au milieu des intérêts d’Aston Villa et de Liverpool, Bruno Guimaraes évalué à 40 millions de livres sterling, Chelsea entre dans la guerre d’enchères de Dusan Vlahovic, le patron de Brighton discute de l’avenir de Tariq Lamptey

La fenêtre de transfert de janvier est là et pour Arsenal, cela pourrait être un très bon moment pour se renforcer.

L’équipe de Mikel Arteta a probablement dépassé les attentes jusqu’à présent cette saison et se retrouve en quatrième position de la Premier League, une place que peu de gens auraient pu s’attendre à ce qu’elle occupe à ce stade de la campagne.

getty

Mikel Arteta a été pressenti pour ramener Arsenal au sommet

S’ils veulent maintenir cette poussée des quatre premiers, ils devront peut-être renforcer leur équipe.

Plusieurs joueurs semblent déjà se diriger vers la porte de sortie ce mois-ci et cela pourrait ouvrir la voie à un ou deux ajouts de haut niveau à l’Emirates Stadium.

talkSPORT.com vous apporte toutes les dernières nouvelles sur les transferts et les potins de la moitié rouge du nord de Londres.

Philippe Coutinho

Les Gunners sont l’un des six clubs de Premier League qui courent après la signature de Philippe Coutinho.

Arsenal recherche des ajouts potentiels ce mois-ci, mais ne souhaite pas en faire un changement permanent au milieu de l’intérêt signalé d’Aston Villa, Newcastle United et Everton.

Selon des informations en Espagne, la partie nord de Londres n’envisagerait une décision pour le Brésilien que s’il s’agissait d’un changement de prêt sans obligation d’acheter le joueur l’été prochain.

L’expert du football sud-américain Tim Vickery discutait de sa situation sur talkSPORT et a déclaré: « Je parlais à l’entraîneur du Brésil, Tite, de Coutinho il y a quelques semaines, et il l’aime.

«Mais il est inquiet, il aimerait le retrouver dans le giron, il veut vraiment le retrouver dans l’équipe du Brésil, mais il doit jouer.

« Il est maintenant temps pour lui de faire preuve d’une certaine flexibilité sur les salaires, car sinon il va manquer la Coupe du monde.

«Il a été question que Flamengo le prête, mais je ne peux pas vraiment le voir, alors l’Angleterre devient la destination évidente, à la fois parce que c’est là que se trouve l’argent et c’est un endroit où il a réussi dans le passé.

«Je ne suis pas sûr qu’il convienne à Liverpool avec la façon dont ils jouent maintenant, mais à Villa avec la connexion Steven Gerrard et le fait qu’ils aient vendu Jack Grealish et Emi Buendia ne l’ont pas tout à fait fait jusqu’à présent.

« Il pourrait y avoir de vraies jambes dans un déménagement à Villa à court terme, juste sur un prêt juste pour le retirer de la masse salariale de Barcelone. »

.

Coutinho n’a pas eu beaucoup de raisons de sourire depuis qu’il a rejoint Barcelone Renato Sanches

Arsenal offre une concurrence sévère à Renato Sanchez, selon les rapports de The Mirror.

Le milieu de terrain lillois a été informé qu’il serait autorisé à quitter l’équipe française ce mois-ci si une offre appropriée était faite pour le joueur de 24 ans.

Cependant, ils ne sont pas le seul club intéressé par le fait que Barcelone mènerait la chasse à l’international portugais alors qu’il poursuit sa reconstruction pour l’avenir.

.

Sanches en action contre Lille Tariq Lamptey

Le patron de Brighton, Graham Potter, a minimisé la perspective que Tariq Lamptey quitte le club pendant la fenêtre de transfert de janvier.

Arsenal et Tottenham seraient tous deux enthousiastes à l’idée de faire bouger le joueur qui a excellé depuis qu’il a quitté l’académie de Chelsea pour un nouveau défi sur la côte sud.

S’adressant à la presse, Potter a déclaré : « Je m’attendrais à ce que tous nos joueurs soient avec nous [come the end of January].

« Il y a beaucoup de spéculations mais rien à signaler. La spéculation signifie que nous faisons quelque chose de bien, en équipe et en club.

« Il n’y a pas eu d’offres jusqu’à présent. »

.

Tariq Lamptey a été une révélation depuis son arrivée à Brighton Bruno Guimaraes

Les Gunners font partie des clubs qui seraient intéressés par Bruno Guimares, selon des informations parues dans l’Evening Standard.

Le milieu de terrain lyonnais suscite un vif intérêt ce mois-ci, Newcastle United et Everton se disant également passionnés par l’international brésilien.

Arsenal suit le joueur depuis plusieurs années après l’avoir repéré pour la première fois avec le Brésilien Athletico Paranaense.

Médaillé d’or olympique, il est peu probable que Guimares déménage ce mois-ci, Lyon préférant vendre la pièce cet été.

Cependant, tout mouvement ne sera pas bon marché, les géants français exigeant des frais d’environ 40 millions de livres sterling pour le laisser partir.

Bruno Guimares a été lié à un transfert à Arsenal Dusan Vlahovic

Arsenal fait face à un jeu d’attente dans sa poursuite de Dusan Vlahohic.

Les Gunners auraient fait une offre de 45 millions de livres sterling pour l’attaquant de la Fiorentina, l’accord impliquant Lucas Torreira dans l’autre sens.

Cependant, il semble que Chelsea et Barcelone aiment également l’international serbe.

On dit que les Bleus sont « entrés dans la guerre des enchères », mais le joueur de 21 ans est heureux d’attendre son temps pour prendre une décision quant à son avenir.

.

Les chances d’Arsenal de garder Vlahovic dans le rouge ont été réduites