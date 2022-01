Philippe Coutinho officiellement dévoilé par Aston Villa, dévoile les conversations avec Steven Gerrard et fait des promesses aux fans

Philippe Coutinho a été officiellement dévoilé en tant que joueur d’Aston Villa.

Le club de Premier League a annoncé vendredi qu’il était sur le point de le rejoindre, mais mardi soir, ils ont confirmé que le Brésilien avait obtenu un permis de travail et terminé son examen médical.

.

Coutinho a terminé son déménagement à Aston Villa

« Philippe Coutinho est arrivé à Bodymoor Heath mardi après-midi pour terminer son déménagement à Aston Villa », indique un communiqué du club.

«L’international brésilien, 29 ans, s’est rendu directement au complexe d’entraînement du club après avoir atterri à Birmingham, après avoir terminé avec succès ses études médicales et obtenu un permis de travail.

« Coutinho passera le reste de la saison en prêt à Villa Park par le FC Barcelone, avec l’accord comprenant une option d’achat. »

Coutinho, qui a également eu des passages à l’Inter Milan et au Bayern Munich, a hâte de rejoindre son nouveau club, où l’ancien coéquipier de Liverpool Steven Gerrard est désormais l’entraîneur-chef.

.

Coutinho rejoint jusqu’à la fin de la saison et l’accord comprend une option d’achat

« C’est un plaisir d’être ici ; c’est un grand club », a déclaré le Brésilien sur www.avfc.co.uk.

« J’ai beaucoup parlé avec le manager, avec Stevie, et il m’a parlé du club et de ses ambitions. Je suis très heureux d’être ici et je cherche à profiter de mon football.

« Je connais Stevie depuis longtemps. J’ai joué avec lui et j’ai beaucoup appris de lui.

« C’est quelqu’un pour qui j’ai une grande admiration. J’espère faire de mon mieux ici. Bien sûr, je vais travailler dur et j’espère qu’ensemble, nous pourrons faire du bon travail.

Coutinho est convaincu qu’il peut à nouveau faire forte impression en Premier League.

.

La signature de Coutinho est un énorme coup pour Aston Villa

« J’ai hâte de rencontrer les fans, d’être sur le terrain. Je sais et je sens qu’ils sont heureux que je sois ici », a-t-il déclaré.

«Je veux rembourser cela sur le terrain et profiter de mon football. J’ai hâte d’être sur le terrain.

«Je veux toujours être à mon meilleur, faire mon travail. C’est pour cela que je travaille dur tous les jours. J’espère que ce sera un bon reste de la saison ici.

