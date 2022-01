Philippe Coutinho passe l’examen médical d’Aston Villa

Philippe Coutinho a passé un examen médical à Aston Villa et n’attend plus qu’un permis de travail avant de sceller son transfert de prêt de Barcelone.

Le Brésilien s’est envolé pour le Royaume-Uni après avoir été testé négatif pour Covid-19 et est maintenant en France en train de trier plus de paperasse pour conclure l’accord.

Le patron d’Aston Villa, Steven Gerrard, a proposé la mise à jour suivante :

«Philippe est actuellement en train de finaliser ses papiers d’immigration et nous sommes impatients de le mettre sur le terrain d’entraînement avec le groupe mercredi à Bodymoor.

« C’est un footballeur exceptionnel qui possède un CV très impressionnant rempli de nombreux honneurs d’élite.

« Je suis vraiment heureux que nous ayons pu l’amener à bord et j’ai hâte de travailler avec lui.

« C’est un joueur avec qui j’aimais jouer auparavant et je sais que le reste de l’équipe ici à Aston Villa bénéficiera de sa qualité et de son expérience. Sa présence sera inestimable compte tenu des blessures et le tournoi de la CAN a réduit nos options offensives. »

Origine | Aston Villa