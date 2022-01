Philippe Coutinho rejoindra Aston Villa depuis Barcelone AUJOURD’HUI et retrouvera l’ancien coéquipier de Liverpool Steven Gerrard au club de Premier League

Barcelone a accepté une offre de prêt d’Aston Villa pour Philippe Coutinho, selon talkSPORTs.

L’accord pour réunir Coutinho avec l’ancien coéquipier de Liverpool Steven Gerrard devrait être confirmé plus tard ce matin.

getty

Gerrard et Coutinho devraient être réunis

Coutinho avait des intérêts de toute l’Europe, y compris d’autres clubs de Premier League, mais sa relation avec Gerrard l’a poussé à déménager à Villa Park.

Le directeur général de Villa, Christian Purslow, a également joué un rôle important dans les négociations.

Il y a quatre ans cette semaine, Coutinho a achevé son transfert de 146 millions de livres sterling de Liverpool au Barça.

Coutinho avait des intérêts de toute l’Europe, y compris d’autres clubs de Premier League, mais sa relation avec Gerrard l’a poussé à déménager à Villa Park.

Gerrard a pu constater à quel point Coutinho était spécial lorsqu’il a rejoint Liverpool en 2013

« Je n’ai que des choses positives à dire sur le joueur », a déclaré Gerrard, interrogé sur Coutinho cette semaine.

« C’est un de mes amis, donc si on me pose les questions, je peux parler aussi longtemps que vous le souhaitez. Mais si vous essayez de faire le lien avec une spéculation ou de me prendre en défaut, vous êtes parti pour un long après-midi.

« Beaucoup de noms circulent et, pour le bien de nos supporters, quand il y a quelque chose de concret, ils seront les premiers à savoir. »

C’est un coup majeur pour Villa et démontre l’attraction que Gerrard – l’un des plus grands joueurs de Premier League de tous les temps – a en tant que manager.

Coutinho a joué 152 fois en Premier League pour Liverpool lors de son précédent sort, marquant 41 buts, et était sans doute le meilleur meneur de jeu de l’élite.

Il a remporté la Liga avec Barcelone et a également levé la Bundesliga lors d’un prêt avec le Bayern Munich et a joué 63 fois pour le Brésil.

Obtenez le BORD

talkSPORT EDGE est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

Restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football avec les dernières nouvelles, les scores en direct et les paris in-app.

Comment puis-je l’avoir?

Il est disponible sur les appareils iPhone et Android.

Pour iPhone, téléchargez talkSPORT EDGE via l’App Store ici.

Pour Android, téléchargez talkSPORT EDGE via le Play Store ici.