Philippe Coutinho rejoint de Barcelone, Lucas Digne d’Everton et le milieu de terrain des Rangers

Aston Villa devrait signer Philippe Coutinho, alors que le manager Steven Gerrard cherche à faire sa marque au sein du club de Premier League.

C’est la première fenêtre de transfert pour Gerrard et Villa sont sur le point de conclure plusieurs accords pour renforcer l’équipe et améliorer leur position actuelle de 13e dans la ligue.

.

Le patron de la villa Gerrard pourrait s’avérer une attraction vedette pour Coutinho

Il y a eu de bons premiers résultats avec quatre victoires et quatre défaites, avec deux de ces défaites pour un seul but contre Liverpool et Man City.

Il est maintenant temps pour les propriétaires de Villa de soutenir leur nouveau patron sur le marché des transferts et il semble qu’ils le fassent.

talkSPORT comprend que Philippe Coutinho se rapproche d’une réunion avec son ancien coéquipier de Liverpool.

Coutinho semble susceptible de quitter Barcelone en prêt ce mois-ci et un retour en Premier League est envisagé.

.

Coutinho a enduré un cauchemar depuis qu’il a rejoint Barcelone en 2018 et pourrait être à nouveau à la porte, cette fois prêté à Villa

La signature d’un joueur de son acabit sera un énorme coup pour Villa et montre ce que la gravité et les connexions qu’un homme comme Gerrard peut apporter.

Le club a été lié à de nombreux autres noms cette fenêtre de transfert et voici comment ils pourraient s’aligner s’ils atteignent leurs cibles.

Comment Aston Villa pourrait s’aligner si Gerrard atteint ses cibles

L’attaque aurait l’air assez puissante avec Coutinho ajouté à l’alignement, donnant à Ollie Watkins de nombreuses chances de marquer.

Il existe différentes façons pour Villa d’intégrer ses meilleurs joueurs offensifs dans la même équipe, mais avoir Watkins au milieu et Coutinho à gauche peut mieux correspondre au système actuel de Gerrard.

À droite, Emi Buendia figurerait probablement et le club voudra en savoir plus sur l’homme pour lequel ils ont accepté de payer un record de 33 millions de livres sterling pour l’été.

Joe Aribo a été une autre cible pour Villa car Gerrard pourrait attaquer son ancien club des Rangers pour leurs meilleurs joueurs.

.

Digne semble désormais destiné à la sortie à Everton, avec Villa parmi les clubs intéressés

L’ancien joueur de l’académie de Charlton est polyvalent et peut jouer au milieu de terrain.

John McGinn a poursuivi sa brillante forme cette saison pour Villa et Jacob Ramsey a également impressionné au milieu de terrain.

En défense, Villa a été lié à une décision du défenseur d’Everton, Lucas Digne, en disgrâce.

L’arrière gauche devrait quitter les Toffees avec Newcastle également intéressé par le défenseur français.

Il se joindrait à Tyrone Wings, Ezri Konsa et Matty Cash, avec Emi Martinez dans le but.

Offre de pari du jour

888SPORT offre aux nouveaux clients 30 £ de paris gratuits lorsque vous placez un pari de 10 £. Vous obtiendrez également un bonus de casino de 10 £ !

OFFRE DE RÉCLAMATION

Nouveaux clients uniquement • Dépôt de 10 £ à l’aide du code promotionnel • Mise minimale de 10 £ avec une cote de 1/2 (1,5) • Les paris gratuits sont crédités lors du règlement des paris qualifiants et expirent après 7 jours • Les mises de paris gratuites ne sont pas incluses dans les retours • Le solde du dépôt est disponible pour le retrait à tout moment. restrictions de retrait et conditions générales complètes s’appliquent 18+ Begambleaware.org