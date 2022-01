Philippe Coutinho se rapproche d’Aston Villa et scelle les retrouvailles avec l’ancien coéquipier de Liverpool Steven Gerrard

Philippe Coutinho se dirige vers une réunion avec Steven Gerrard à Aston Villa, selon talkSPORT.

Le Brésilien devrait quitter Barcelone en prêt et est prêt à prendre une décision finale sur son avenir vendredi, mais serait attiré par la perspective de s’associer avec son ancien coéquipier de Liverpool.

Gerrard et Coutinho devraient être réunis

N’ayant commencé que cinq des 19 matchs de la Liga cette saison, l’ancien meneur de jeu de Liverpool est sur le point de mettre fin à son séjour infructueux en Espagne.

Coutinho a rejoint le club en 2018 pour 142 millions de livres sterling, le troisième transfert le plus cher de l’histoire.

Alors qu’il a remporté plusieurs trophées depuis son départ d’Anfield, dont la Ligue des champions pour le Bayern Munich en 2020, l’ancien homme de l’Inter Milan a eu du mal à en convaincre plus d’un.

Le déménagement à Aston Villa semble maintenant imminent, même après les commentaires de Steven Gerrard qui semblaient minimiser le déménagement.

« Il [Coutinho] est quelqu’un pour qui j’ai un respect incroyable, mais je ne veux ajouter aucune spéculation car il appartient à Barcelone », a déclaré la légende de Liverpool.

Gerrard a pu constater à quel point Coutinho était spécial lorsqu’il a rejoint Liverpool en 2013

«Je n’ai que des choses positives à dire sur le joueur.

« C’est un ami à moi, donc si on me pose les questions, je peux parler aussi longtemps que vous le souhaitez. Mais si vous essayez de faire le lien avec une spéculation ou de me prendre en défaut, vous êtes parti pour un long après-midi.

« Beaucoup de noms circulent et, pour le bien de nos supporters, quand il y a quelque chose de concret, ils seront les premiers à savoir. »

