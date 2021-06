Philippe Coutinho va-t-il rester à Barcelone ?

Philippe Coutinho est l’un des nombreux joueurs qui devraient quitter Barcelone cet été, mais il semble que le Brésilien pourrait finir par rester au Camp Nou après tout.

Le joueur de 29 ans n’a pas figuré en 2021 après avoir subi une blessure au genou en début d’année qui a mis fin prématurément à sa saison et nécessité une deuxième opération en avril.

Le Barça est prêt à vendre mais n’a reçu “aucune offre intéressante” et “n’a pas beaucoup d’espoir de pouvoir” se débarrasser du joueur de 29 ans, selon L’Esportiu.

Une vente est difficile en raison de son prix et de son salaire, le rapport affirmant que «peu de clubs en Europe» peuvent se permettre de payer son salaire actuellement.

Il y a eu des murmures d’intérêt de la part des clubs de Premier League, et son agent Kia Joorabchain a déclaré l’année dernière que le Brésilien « aimerait revenir », mais jusqu’à présent, aucune offre majeure n’est arrivée.

Tout cela signifie que Barcelone semble maintenant envisager d’avoir Coutinho pour la saison prochaine. Ronald Koeman l’aime apparemment et on dit que le club regarde du bon côté et pense : « Nous n’avons pas trop de milieux de terrain. Pour l’instant, il reste et nous espérons qu’il montrera son niveau.

Coutinho a commencé la saison dernière assez brillamment après une période de prêt avec le Bayern Munich, mais il avait perdu sa place dans le onze de départ avant que la blessure ne mette fin à sa saison. Le milieu de terrain est toujours au Brésil pour se remettre d’une blessure, mais devrait revenir à temps pour la pré-saison le mois prochain.