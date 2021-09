Philips Hue 60W contre 75W contre 100W : Quelle ampoule vous convient le mieux ?

Philips Hue est l’une des marques les plus recherchées pour l’éclairage intelligent. Bien que ses lumières aient un prix plus élevé que certaines ampoules LED intelligentes bon marché, elles sont parmi les plus faciles à installer et à intégrer dans les écosystèmes de la maison intelligente, ainsi qu’à fonctionner via l’application Hue ou les commandes vocales récemment améliorées. Ces ampoules se connectent directement via Bluetooth ou un pont Hue, souvent inclus dans les kits de démarrage et à considérer si vous souhaitez profiter de toutes les fonctionnalités intelligentes que les ampoules Hue ont à offrir.

Philips Hue 60W contre 75W contre 100W : mesure de la luminosité

Il existe de nombreuses ampoules Philips Hue parmi lesquelles choisir lorsque vous débutez. L’un des premiers facteurs à prendre en compte est donc la luminosité que vous souhaitez obtenir pour vos ampoules. Par exemple, une cuisine, une salle de bain et un bureau auront besoin d’un éclairage plus lumineux qu’une salle à manger, une chambre ou un couloir.

Dans le passé, la plupart des gens considéraient la puissance comme un indicateur de la luminosité d’une ampoule à incandescence traditionnelle, mais cela a changé avec l’adoption d’ampoules LED écoénergétiques. La puissance est en fait une mesure de la quantité d’énergie utilisée par une ampoule, tandis que les lumens mesurent la quantité de lumière émise par une ampoule et, par conséquent, la luminosité de cette ampoule. De nos jours, vous pouvez trouver des ampoules LED intelligentes avec une puissance nettement inférieure à celle des ampoules à incandescence, mais émettant autant de lumens. En d’autres termes, moins d’énergie équivaut à plus de lumière.

Philips Hue 60W contre 75W contre 100W : quelle est la différence ?

Lorsque vous achetez une ampoule Philips Hue comme l’ampoule classique A19 blanche et colorée, vous remarquerez le choix entre 800, 1 100 et 1 600 lumens par opposition aux watts. Ce tableau compare la puissance équivalente traditionnelle (60 W, 75 W et 100 W) à la puissance et aux lumens réels des ampoules Philips Hue.

Watts Lumens Philips Hue 60W 9,5W 800 lumens Philips Hue 75W 10,5W 1 100 lumens Philips Hue 100W 16W 1 600 lumens

Philips Hue 60W contre 75W contre 100W : Quelle ampoule devriez-vous acheter ?

Une fois que vous avez décidé de la pièce ou de l’espace pour lequel vous voulez vos ampoules Philips Hue, vous devrez déterminer à quel point vous voulez que vos ampoules soient lumineuses. Si vous envisagez d’installer vos ampoules dans votre cuisine, votre espace de travail, votre salle de bain, votre garage ou même une salle de sport à domicile, vous aurez besoin de l’ampoule la plus brillante possible ou de l’ampoule 100 W de 1 600 lumens de Philips Hue. Si vous envisagez d’installer vos ampoules dans un grand salon ou une salle à manger, vous pouvez utiliser le 75W, tandis que n’importe quel couloir, chambre ou espace de divertissement conviendra parfaitement avec l’ampoule 60W 800 lumen. Plus la zone est grande, plus vous aurez besoin de lumens.

N’oubliez pas non plus qu’une gamme de tailles et de formes pour les ampoules Philips Hue affectera également la répartition de la lumière. Et si vous achetez une ampoule d’ambiance blanche et colorée, vous pourrez tamiser votre éclairage et changer la température du blanc entre 2 200K et 6 500K. Donc, si vous regardez un film ou organisez un dîner intime, vous pouvez ajuster votre éclairage en fonction de l’ambiance et ne pas être bloqué par une lumière aveuglante et vive.

