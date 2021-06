Philips Hue, Amazon Echo et plus – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Amazon Prime Day n’est qu’à une semaine, ce qui constitue un excellent moyen d’obtenir d’excellentes offres sur toutes sortes de produits. Cette année, nous nous attendons à obtenir une tonne de bonnes affaires sur les équipements de maison intelligente, des ampoules intelligentes aux serrures intelligentes en passant par les interrupteurs intelligents. Peu importe ce que vous recherchez, vous devriez pouvoir trouver quelque chose dans notre liste des meilleures offres de maison intelligente Prime Day.

Au cours de Prime Day, nous obtiendrons probablement une série d’offres différentes – donc simplement parce que vous ne trouvez pas quelque chose au début, cela ne signifie pas que vous ne trouverez rien sur toute la ligne. Revenez souvent, car nous mettrons à jour cette page avec toutes les bonnes affaires que nous pouvons trouver.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les meilleures offres de maison intelligente Prime Day. Vous cherchez autre chose ? Consultez notre guide sur les meilleures offres de casques Prime Day et nos autres rafles.

Meilleures offres de maison intelligente Prime Day

Prêt pour de belles offres de maison intelligente Prime Day? Dans la perspective du Prime Day 2021, nous ajouterons nos offres de maison intelligente Amazon préférées à cette liste et la mettrons à jour à l’approche du Prime Day 2021. Lisez la suite pour les meilleures offres de maison intelligente Prime Day 2021 à ce jour.

Kit de démarrage Philips Hue Ambiance

Si vous cherchez à équiper votre maison d’un éclairage intelligent, vous ne pouvez pas faire mieux que Philips Hue. Philips Hue nécessite l’utilisation d’un hub, qui est livré avec ce Kit de démarrage Philips Hue Ambiance – mais après cela, vous pouvez acheter des ampoules Philips Hue simples au fur et à mesure. L’éclairage Hue fonctionne avec Google Assistant, Amazon Alexa et HomeKit d’Apple.

Philips Hue Ambiance Smart Bulb Starter Kit (4 ampoules A19 et 1 hub fonctionne avec Alexa Apple HomeK… Prix catalogue : 149,99 $ Prix : 119,99 $ (30,00 $ / compte) Vous économisez : 30,00 $ (20 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Point d’écho Amazon

le Point d’écho Amazon est un excellent moyen d’avoir Alexa dans votre maison – et si vous voulez Alexa dans votre maison, vous aurez probablement besoin de quelques Echo Dots. Cette offre vous permet essentiellement d’obtenir deux Echo Dots pour le prix d’un, tant que vous entrez le code à la caisse.

Tout nouveau Echo Dot (4e génération, version 2020) | Haut-parleur intelligent avec Alexa | Charbon de bois Prix catalogue : 49,99 $ Prix : 49,98 $ Vous économisez : 5,00 $ (10 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode coupon : PDDOT2PK

Prise intelligente Esicoo

Vous voulez automatiser certains des appareils les plus anciens et les plus stupides de votre maison ? le Prise intelligente Esicoo fonctionne à la fois avec Google Assistant et Amazon Alexa, et vous permet de contrôler ces appareils stupides à partir de votre téléphone. Tout ce que vous avez à faire est de brancher l’interrupteur dans une prise et votre appareil dans l’interrupteur, et vous êtes prêt à partir. Ce kit est livré avec quatre interrupteurs.

Smart Plugs Esicoo – Smart Plug Certified Compatible avec Alexa, Echo et Google Home – Only Clo… Prix catalogue : 21,97 $ Prix : 16,97 $ (4,24 $ / compte) Vous économisez : 5,00 $ (23%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Quand est le Prime Day 2021?

Cette année, l’événement Amazon Prime Day s’étend sur plus d’une journée, il s’étend sur deux jours. Le Prime Day 2021 aura lieu du 21 au 22 juin, nous aurons donc deux jours complets d’offres. Nous attendons également des offres différentes les deux jours différents. Par conséquent, si vous recherchez un article en particulier et que vous ne le voyez pas le premier jour, cela vaut la peine de vérifier le deuxième jour.

Qu’est-ce que le premier jour

Amazon Prime Day est le grand événement commercial annuel d’Amazon. Cette année, l’événement s’étend sur deux jours et apportera avec lui certaines des meilleures offres de l’année. Ces offres incluent les propres produits d’Amazon, mais également des produits tiers. Nous attendons des milliers d’offres pendant le Prime Day 2021.

Quelles offres de maison intelligente sont attendues le Prime Day 2021 ?

Les appareils domestiques intelligents sont désormais monnaie courante et, en tant que tels, nous nous attendons à ce qu’une vaste gamme d’appareils domestiques intelligents bénéficie de remises importantes pour le Prime Day 2021, dans tous les écosystèmes de maison intelligente.

Pour commencer, il y aura probablement des remises sur une tonne d’appareils HomeKit. Toutes sortes d’excellents appareils HomeKit ont été lancés au cours des dernières années, y compris des appareils comme la Logitech Circle View Doorbell, Verrouillage de niveau, etc. Ces appareils s’intègrent à vos autres produits Apple et vous permettent de les contrôler dans l’application Apple Home.

Les appareils Google Assistant bénéficieront presque certainement de remises intéressantes. Des appareils comme les routeurs Google Wi-Fi, les ampoules Philips Hue (qui fonctionnent également avec HomeKit et Alexa), et plus encore, bénéficieront de remises importantes.

Bien sûr, étant donné qu’il s’agit d’un événement Amazon, vous pouvez vous attendre à obtenir d’énormes remises sur les produits compatibles Alexa. Pour commencer, nous nous attendons à de sérieuses remises sur les haut-parleurs Amazon Echo. Mais nous obtiendrons probablement aussi des offres sur des produits comme le Thermostat intelligent Ecobee4, Ring Video Doorbell et la prise intelligente Wi-Fi Wemo.

Ai-je besoin d’Amazon Prime pour Prime Day ?

Oui, vous avez besoin d’Amazon Prime pour profiter des offres Prime Day. Si vous n’avez pas Amazon Prime, vous pouvez obtenir un essai de 30 jours et obtenir les offres de cette façon. Alternativement, vous pouvez simplement vous inscrire à un abonnement. Certains bénéficieront également de réductions pour Prime – par exemple, les étudiants peuvent obtenir Prime à 50 %.

Obtenez Amazon Prime

Comment puis-je me préparer pour le Prime Day ?

Si vous souhaitez vous préparer pour le Prime Day, c’est probablement une bonne idée de vous assurer que vous disposez d’un abonnement Amazon Prime. De cette façon, vous pourrez profiter des offres lorsqu’elles seront disponibles. C’est aussi une bonne idée de penser aux offres que vous souhaitez, et même de mettre en signet certaines de nos rafles d’offres. Voici une liste de certaines de nos offres Prime Day :

Le Prime Day en vaut-il la peine ?

Prime Day en vaut vraiment la peine! C’est particulièrement vrai si vous êtes déjà sur le marché pour un produit particulier, mais même si vous ne l’êtes pas, c’est une bonne idée de vérifier les offres qui apparaissent le jour de Prime.

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.