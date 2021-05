Philips Hue confirme que toute sa gamme fonctionnera avec la nouvelle norme de connectivité Matter

Signify a annoncé que toutes les lumières et accessoires intelligents Philips Hue seront compatibles avec la nouvelle norme de connectivité pour maison intelligente “ Matter ” avec une mise à jour logicielle d’ici la fin de l’année.

Matter, qui était auparavant connu sous le nom de Project Connected Home over IP (CHIP), a été annoncé par la Connectivity Standards Alliance (CSA) plus tôt cette semaine et devrait être lancé au quatrième trimestre de l’année. Le protocole de connectivité IP unifié et libre de droits permettra aux appareils intelligents de fonctionner ensemble de manière transparente.

Matter permettra également aux fabricants d’appareils domestiques intelligents de créer plus facilement de nouveaux produits compatibles avec tous les services de maison intelligente et assistants vocaux populaires, notamment SmartThings de Samsung, HomeKit d’Apple, Google Assistant et Amazon Alexa.

George Yianni, responsable de la technologie chez Philips Hue, a déclaré dans un communiqué:

Au sein de Philips Hue, nous cherchons toujours à offrir à nos utilisateurs les dernières expériences connectées innovantes et améliorées avec d’autres systèmes de maison intelligente. En participant activement à des démos et en testant l’interopérabilité de Philips Hue avec d’autres appareils domestiques intelligents via Matter, nous avons pu élever l’expérience de la maison intelligente avec Philips Hue au niveau supérieur. Je crois que cette norme de connectivité unique et unifiée transformera la technologie de la maison intelligente d’une technologie émergente à une adoption massive par les ménages.

Signify annonce qu’il déploiera la mise à jour logicielle avec l’intégration de Matter au pont Philips Hue peu de temps après le lancement de la norme. Une fois la mise à jour installée, les utilisateurs de Hue «bénéficieront d’une expérience connectée simplifiée lors de l’intégration avec d’autres appareils domestiques intelligents». Tous les paramètres et la personnalisation des produits Hue resteront après la mise à jour, ce qui signifie que les utilisateurs pourront continuer à utiliser des fonctionnalités telles que des scènes d’éclairage, des horaires automatisés, etc. pour personnaliser les meilleures lumières Philips Hue.