Philips Hue Lights obtient une intégration approfondie de Spotify

À partir d’aujourd’hui, les populaires lampes intelligentes Philips Hue seront profondément intégrées au service de musique en streaming Spotify, permettant aux utilisateurs de Hue de synchroniser leurs lumières avec leurs listes de lecture Spotify.



Le système Philips Hue utilisera un algorithme pour analyser les métadonnées de chaque chanson en temps réel afin de faire clignoter, assombrir, éclaircir et changer les couleurs des lumières Hue tout en s’adaptant au rythme, à l’ambiance, au genre et au tempo de la musique sur Spotify. L’algorithme prend même en compte des facteurs tels que le volume, les segments, la hauteur, etc.

Avec l’onglet Sync de l’application Philips Hue, les utilisateurs peuvent personnaliser l’expérience d’intégration Spotify. Il existe des outils pour démarrer et arrêter la synchronisation, modifier la luminosité et l’intensité des lumières et choisir une palette pour changer les couleurs des lumières.

L’intégration de Spotify est gratuite, nécessitant un pont Hue et des lumières Hue compatibles avec la couleur comme les ampoules intelligentes White et Color Ambiance. La fonctionnalité fonctionne via l’application Philips Hue et ne nécessite pas de microphone pour réagir à la musique, de sorte que l’expérience de synchronisation peut être effectuée sans bruit de fond et tout en laissant le téléphone libre d’être utilisé pour d’autres tâches.

Selon Signify, société mère de Philips Hue, l’intégration fonctionne avec tout appareil audio compatible Spotify, qui comprend des haut-parleurs, des ordinateurs et des smartphones. Il suffit de lier un compte Spotify et un compte Philips Hue dans l’application Hue, et les lumières fonctionneront chaque fois que vous jouerez une chanson Spotify.

L’intégration de Philips Hue et Spotify commencera à être déployée en tant que programme d’accès anticipé pour les utilisateurs de Philips Hue App 4 à partir du 1er septembre.

Ceux qui ont la version actuelle de l’application peuvent appuyer sur la mise à jour « Quoi de neuf » avec la carte Spotify et peuvent sélectionner « Accès anticipé » pour l’essayer. Après octobre 2021, l’intégration de Spotify sera une fonctionnalité permanente de l’application Philips Hue.