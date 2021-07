Philips Hue prépare de nouvelles ampoules pour cet automne : plus lumineuses, expansion du filament, etc.

Les nouvelles ampoules Philips Hue devraient être lancées vers septembre. Ils seront plus lumineux, offriront de nouvelles options et feront probablement partie du nouveau projet MATTER, qui doit être compatible avec les protocoles Alexa Smart Home d’Amazon, HomeKit d’Apple et Weave de Google.

Selon le blog Hue, Philips Hue travaille sur des sources lumineuses plus lumineuses. Au lieu des 806 lumens habituels, la prochaine génération comportera 1 100 lumens. Une lampe plus grande est également en préparation avec jusqu’à 1 600 lumens, qui, selon le blog, sera disponible non seulement en tant que Hue White, mais également en tant que Hue White Ambiance et Hue White and Color Ambiance.

Philips Hue s’apprête également à élargir sa gamme de filaments :

« Les lampes E27 dans les formes de filament Standard, Edison et Globe seront bientôt également disponibles en tant que White Ambiance. Semblable aux fournisseurs tiers, Philips Hue installera deux filaments avec des LED blanc chaud et blanc froid pour ajuster la température de couleur. La luminosité maximale est de 550 lumens.“

Hue Blog indique également que Philips Hue présentera sa plus petite lampe à filament, qui aura une base E14 pour la région européenne. « Au début, cependant, seule la technologie du blanc gradable avec une température de couleur fixe sera utilisée. »

Le blog taquine que Philips Hue doit avoir quelques secrets sur sa manche. De nouveaux produits Hue dotés de la technologie Gradient devraient également être introduits. Cette technologie n’a été utilisée que dans le Gradient Lightstrip et permet la sortie simultanée de plusieurs couleurs.

Tous ces produits seront annoncés à l’approche du lancement de l’iPhone 13, qui devrait avoir lieu vers la mi-septembre. Comme Apple s’est beaucoup concentré sur la technologie à domicile pendant la WWDC21, il ne serait pas surprenant que la société parle de l’intégration de Siri avec ces ampoules Philips Hue.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le nouvel iPhone 13 dans notre guide.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :