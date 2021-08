Philips Hue vs. C by GE : quelle ampoule intelligente convient le mieux à votre maison ?

Écosystème massif

Philips Hue

Éclairage abordable

C par GE

L’écosystème de cette marque populaire n’a pas de limites lorsqu’il s’agit d’éclairer votre maison de l’intérieur avec l’ampoule de votre choix, et il offre une excellente intégration à la maison intelligente si vous possédez d’autres appareils. Ce n’est pas la moins chère, mais l’application Hue offre des tonnes de fonctionnalités pour vos lumières et rend l’installation facile et passionnante.

70 $ sur Amazon (Pack de 4)

Avantages

Énorme écosystème réputé Systèmes Bluetooth ou pont (Zigbee) Installation facile Intégration étendue de la maison intelligente Application fantastique et mise à jour

Les inconvénients

Cher Nombre écrasant de produits Un pont est nécessaire pour déverrouiller toutes les fonctionnalités

C by GE est un excellent endroit où aller si vous débutez avec l’éclairage intelligent. Son écosystème n’est pas énorme, mais il propose des ampoules intelligentes d’intérieur à un prix raisonnable que vous pouvez contrôler via la voix ou l’application pratique Cync. Il y a moins de variété avec C by GE, mais le prix et la réputation sont difficiles à battre.

30 $ chez Best Buy (paquet de 4)

Avantages

Aucun hub nécessaire Abordable Excellente réputation Fonctionne avec Alexa et Google Assistant Contrôle hors domicile avec des ampoules Direct Connect (Wi-Fi)

Les inconvénients

Fonctionnalités limitées avec les ampoules compatibles Bluetooth Plus petite gamme de produits Uniquement les ampoules A19 et BR30 Aucune ampoule extérieure

Choisir un écosystème d’éclairage intelligent pour votre maison peut être difficile avec toutes les options disponibles. Mais il ne fait aucun doute que Philips Hue abrite bon nombre des meilleures ampoules intelligentes et arbore un vaste écosystème avec une grande variété d’ampoules et une excellente application pour tout connecter. Mais ce n’est pas le seul choix. C by GE est une autre marque populaire avec son propre héritage dans l’industrie de l’éclairage, et bien qu’elle n’ait pas autant d’éclairages intelligents et de partenaires tiers que Philips Hue, c’est un excellent point de départ si vous souhaitez remplacer quelques ampoules. dans votre maison. Pour mieux comprendre, voici de plus près comment ces deux écosystèmes d’éclairage intelligent se comparent.

Philips Hue vs. C by GE : comment ces marques se comparent-elles ?

Philips Hue a été l’un des premiers à adopter les ampoules intelligentes, mais GE est présent dans l’industrie depuis plus d’une décennie. Tout cela pour dire que ces deux marques d’éclairage intelligent sont des choix fantastiques pour l’éclairage de votre maison, bien qu’elles aient leurs différences. Philips Hue est un bon choix pour tous ceux qui possèdent de nombreux appareils intelligents et souhaitent investir dans leur éclairage, à l’intérieur, à l’extérieur et n’importe où dans la maison. D’un autre côté, C by GE est la marque la plus abordable avec quelques excellentes options parmi lesquelles choisir. Voici comment ces deux marques se comparent.

Philips Hue Bulb C by GE Bulb Connectivity Bluetooth ou Bridge (Zigbee) Compatibilité vocale Bluetooth ou Wi-Fi Google, Alexa, Siri et Cortana Alexa et Google Assistant Ampoules Blanc (2700K)

Ambiance blanche (2200K-6500K)

Ambiance blanche et couleur (2000K-6500K +16 millions de couleurs) Blanc doux (2700K)

Blanc réglable (2000K-7000K)

Pleine couleur (2000K-7000K +16 millions de couleurs) Lumens 800 800 Watts 7,5W-9,5W 9,5W Durée de vie 25 000 heures 13,7 ans (3 heures d’utilisation/jour) Types d’ampoules A19, G25, E12, BR30, E26, GU10 et PAR38 A19 et BR30 Options de couleur 16 millions 16 millions Max. nombre de lumières (Wi-Fi) 50 ampoules 50 ampoules Éclairage extérieur Oui Non Bandes lumineuses Oui Oui

En ce qui concerne l’éclairage intérieur, toutes les ampoules Philips Hue peuvent être tamisées. Vous avez le choix entre trois gammes de couleurs différentes : blanc standard, ambiance blanche et ambiance blanche et couleur. L’ampoule d’ambiance blanche a 50 000 nuances différentes de lumière blanche, tandis que l’ampoule de couleur offre toutes les nuances de lumière blanche plus 16 millions de couleurs. De même, C by GE propose des ampoules à intensité variable en blanc doux, blanc réglable (réglable pour des tons chauds, ambrés à bleutés froids) et des millions d’options de couleur. Dans l’application, vous pouvez en fait saisir des valeurs de couleur sur une roue chromatique RVB pour choisir la couleur idéale pour votre pièce.

Philips Hue vs. C by GE : Comment les écosystèmes se comparent-ils ?

Une différence notable entre ces deux écosystèmes est que celui de Hue est nettement plus grand. Si vous êtes prêt à faire passer votre éclairage au niveau supérieur, vous avez le choix entre des ampoules intelligentes de différentes formes et tailles ainsi que des bandes lumineuses dégradées, des lampes de table autonomes, un éclairage extérieur, un éclairage de plafond, la liste est longue. Hue a également une gamme de partenaires avec lesquels il est compatible, donc si vous possédez déjà quelques appareils intelligents, les chances de s’intégrer à Hue sont beaucoup plus élevées. Cependant, pour déverrouiller toutes les fonctionnalités de l’application Hue, vous devrez acheter un pont Hue avec votre ampoule intelligente.

L’écosystème de C by GE est beaucoup plus petit, mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose. Ses ampoules sont nettement moins chères que les ampoules Philips Hue, et vous avez le choix de les connecter via Bluetooth ou Wi-Fi. Si vous optez pour les ampoules Wi-Fi (ampoules Direct Connect), l’installation est extrêmement simple et vous n’avez pas besoin d’acheter un hub supplémentaire pour déverrouiller toutes les fonctionnalités de l’ampoule.

Philips Hue vs. C by GE : Navigation sur Philips Hue

L’une des premières marques dans le domaine de l’éclairage intelligent, Philips Hue continue de dominer ce marché avec une vaste gamme de produits et d’accessoires d’éclairage de haute qualité, durables et faciles à utiliser. Si vous êtes déterminé à 100 % à décorer votre maison avec un éclairage intelligent, c’est la marque à choisir. Bien qu’il soit le plus cher, il est resté si populaire pour une raison, et vous trouverez tout ce dont vous avez besoin.

Si vous êtes nouveau sur Philips Hue, une visite rapide de son site Web peut sembler accablante, mais Philips Hue vous aide à acheter des éclairages par catégorie de produits ou par pièce, en fonction de ce que vous recherchez. Si vous ne savez pas par où commencer, heureusement, quelques kits de démarrage vous aideront à avancer. Par exemple, vous pouvez obtenir un pack de quatre ampoules A19 classiques d’Amazon pour 70 $. Cet ensemble comprend un pont intelligent, dont vous aurez besoin si vous souhaitez profiter de toutes les fonctionnalités de l’ampoule Philips Hue. Si vous préférez utiliser Bluetooth, c’est aussi une option, mais vous serez limité à une pièce et ne pourrez pas contrôler vos lumières loin de chez vous. Voici comment les ampoules Bluetooth et bridge se comparent.

La configuration des lampes Philips Hue est un processus transparent qui peut être effectué dans la nouvelle application Philips Hue. Une fois vos ampoules prêtes, vous pourrez contrôler vos lumières avec Alexa, Google Assistant ou Siri, ainsi que définir des horaires quotidiens, jouer avec 16 millions de couleurs, créer des paramètres d’éclairage et ajouter jusqu’à 50 lumières dans votre domicile. Si vous possédez déjà des appareils intelligents, il est également utile de savoir que Philips Hue dispose d’une longue liste de partenaires pour la maison intelligente compatibles, tels que Razer, IFTT et Samsung SmartThings.

Si vous aimez ce que vous voyez, Philips Hue peut vous aider à transformer votre maison avec n’importe quel éclairage que vous recherchez, y compris des ampoules, des bandes lumineuses, des lampes, des lampes d’extérieur et des accessoires. Avec un boîtier de synchronisation HDMI Philips Hue Play, vous pouvez également synchroniser vos lumières avec votre téléviseur ou votre PC pour une expérience de cinéma ou de jeu impressionnante. Parmi les autres accessoires à considérer, citons un capteur de mouvement, un gradateur, etc. Avec Hue, on a presque l’impression que tout est possible, et c’est un bon sentiment.

Philips Hue vs. C by GE : Premiers pas avec C by GE

GE innove en matière de technologie d’éclairage depuis plus de 130 ans, il est donc logique qu’elle possède sa propre gamme d’ampoules C by GE ainsi que plusieurs autres accessoires pour éclairer votre maison et vous faciliter la vie. Cependant, cette marque aime garder les choses simples en ne proposant que quelques ampoules au choix. Celles-ci se résument à deux ampoules : les ampoules Direct Connect (se connectant directement au Wi-Fi) et les ampoules compatibles Bluetooth. Donc, avant de faire un achat, vérifiez que vous obtenez le bon.

La différence entre ces deux types de connexion est que les ampoules à connexion directe de C by GE vous permettent de faire fonctionner vos lumières lorsque vous n’êtes pas à la maison. Ainsi, par exemple, si vous avez oublié d’éteindre la lumière avant de quitter la maison, vous pouvez y remédier. De plus, si vous souhaitez utiliser Alexa ou Google Assistant pour faire fonctionner votre éclairage, il est préférable de vous procurer une ampoule Direct Connect. Pour obtenir les mêmes fonctionnalités avec une ampoule compatible Bluetooth, vous aurez besoin d’une prise intelligente C by GE ou d’un interrupteur intelligent Cync. Cependant, les deux types d’ampoules vous permettent de définir des horaires et d’enregistrer des paramètres d’éclairage personnalisés.

Ampoule intelligente à connexion directe Connexion ampoule intelligente (Bluetooth) Wi-Fi Bluetooth Définir les horaires Oui Oui Définir et enregistrer des scènes Oui Oui Contrôle hors domicile Oui Avec prise intelligente Fonctionne avec Alexa Oui Avec prise intelligente ou application Cync Fonctionne avec Google Assistant Oui Avec prise intelligente ou application Cync

Vous pouvez obtenir quatre ampoules C by GE Direct Connect en blanc doux pour 30 $, ce qui en fait un projet très abordable. En termes d’options d’ampoules, vous avez le choix entre la couleur, le blanc doux et le blanc accordable. Avec les ampoules blanches réglables, vous pouvez régler votre température de couleur entre une lumière chaude et ambrée et des tons froids et bleutés. Pour ajuster les couleurs et les températures, il vous suffit d’aller dans l’application Cync, qui offre des couleurs améliorées grâce à la technologie TrueImage.

Les ampoules A19 de C by GE consomment 84 % moins d’énergie que les ampoules à incandescence standard de 60 W. Ainsi, même si vous ne remplacez pas toutes les ampoules de votre maison, il s’agit toujours d’un investissement écoénergétique et économique à réaliser avec des fonctionnalités intelligentes utiles. Bien que l’écosystème de C by GE ne soit pas le plus vaste que vous puissiez trouver, il innove et se développe constamment et déploie en fait de nouveaux projecteurs extérieurs et commutateurs intelligents pour ventilateurs de plafond à l’avenir.

Philips Hue vs. C by GE : Lequel devriez-vous acheter ?

Lorsque vous choisissez la meilleure ampoule intelligente pour votre maison, vous ne serez pas déçu par Philips Hue ou C by GE. Cependant, votre décision devra dépendre de savoir si vous envisagez d’acheter beaucoup d’ampoules intelligentes sur toute la ligne et si vous aimez l’idée de variété en ce qui concerne la forme, la taille et les accessoires. Si tel est le cas, Hue est votre solution. Il est difficile de rivaliser avec l’étendue de sa gamme de produits, sa qualité, sa facilité d’utilisation et son expérience d’application transparente.

Un autre facteur à considérer est le nombre d’appareils intelligents que vous possédez déjà. Heureusement, Philips Hue et C by GE fonctionnent avec Google Assistant et Alexa. Mais dans l’ensemble, Philips Hue a plus de partenaires dans l’espace de la maison intelligente que C by GE, ce qui facilite un peu les choses si vous utilisez un écosystème comme Samsung SmartThings.

Vous devez également décider si cela vous dérange d’avoir un autre hub dans votre maison, dont Philips Hue a besoin, ou si vous préférez avoir une ampoule C by GE Direct Connect qui fonctionne directement avec le Wi-Fi. Bien qu’un hub supplémentaire puisse être ennuyeux, il peut être nécessaire lorsque vous ajoutez plus de lumières et d’appareils intelligents à votre maison. Mais, encore une fois, décidez-vous tôt avant d’entrer trop profondément. Et enfin, vous devez tenir compte du montant que vous êtes prêt à dépenser. C by GE est certainement plus abordable que Philips Hue, mais en fin de compte, il n’a pas une sélection d’éclairage aussi robuste.

Une ampoule pour chaque douille

Philips Hue

Une ampoule pour chaque douille

Ce kit de démarrage Philips Hue comprend un pont Hue et quatre ampoules blanc chaud à intensité variable. C’est le moyen idéal pour démarrer ou compléter votre écosystème d’éclairage intelligent existant.

Héritage de confiance

C par GE

Novice de la maison intelligente

C by GE n’a pas une vaste gamme d’ampoules intelligentes, mais vous trouverez ce dont vous avez besoin pour commencer avec ce pack de quatre ampoules blanches douces à intensité variable.

