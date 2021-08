Philips lance deux nouveaux vrais écouteurs sans fil en Inde

Philips, la marque très populaire auprès des appareils électroménagers et électroniques en Inde, a annoncé deux nouveaux véritables écouteurs stéréo sans fil. La société a annoncé que Philips SBH2515BK/10 et TAT3225BK 一 sont tous deux disponibles pour moins de Rs 5 000 en ce moment.

Bien que la marque ne soit pas entièrement nouvelle dans le segment audio ou le segment TWS, ces deux TWS font partie de la vente en cours Flipkart Big Saving Days et sont disponibles à l’achat immédiatement. Il convient également de mentionner que TPV Technology détient la licence pour vendre des produits de marque Philips en Inde.

Prix ​​Philips SBH2515BK/10 et TAT3225BK en Inde et disponibilité

Les Philips SBH2515BK/10 et TAT3225BK sont respectivement au prix de Rs 4 999 et Rs 2 499. Mais selon la marque, le MRP est de Rs 9 999 et Rs 7 990 一, ce qui signifie que le prix pourrait augmenter après la fin de la vente le 9 août. Les deux écouteurs sont désormais disponibles à l’achat sur Flipkart.

Philips SBH2515BK/10 spécifications et caractéristiques

(Crédit image : Philips)

Ces TWS sont intra-auriculaires, mais ils ne sont pas livrés avec un design de tige. La durée de vie de la batterie sur ces têtes est impressionnante sur le papier au moins. La société affirme que ces écouteurs peuvent durer jusqu’à 110 heures de lecture avec l’étui de charge inclus. Une charge complète du boîtier prend environ 90 minutes et chaque cycle dure jusqu’à 5 heures. Au cœur du boîtier, on retrouve une batterie de 3 350 mAh et donc la grosse promesse de batterie.

L’étui de chargement est également livré avec une cage de chargement USB qui sert également de banque d’alimentation si et quand cela est nécessaire. Pour l’audio, les TWS sont alimentés par des pilotes acoustiques en néodyme de 6 mm et Bluetooth 5 pour une écoute audio sans fil. Pour les commandes, vous disposez d’un bouton multifonction pour changer de piste, sauter, accepter/rejeter les appels. Il y a aussi un microphone sur chaque bourgeon avec une fonction d’annulation d’écho.

Spécifications et caractéristiques du Philips TAT3225BK

(Crédit image : Philips)

Le plus abordable du duo, le Philips TAT3225BK exploite le Bluetooth 5.2 et est également livré avec un microphone intégré pour prendre des appels. Ce sont également de style intra-auriculaire avec un design de tige. De plus, ils sont IPX4 résistants aux éclaboussures et à la transpiration. Ils disposent d’un grand pilote de 13 mm et offrent jusqu’à 24 heures de temps de jeu 一 six heures avec les écouteurs et 18 heures avec l’étui inclus.

