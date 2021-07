Philips Shaver 7000 Series : un rasoir à intelligence artificielle ?

Oui, il utilise l’IA pour détecter la densité des poils de barbe et adapter l’intensité du rasage en fonction des caractéristiques de chaque utilisateur.

La première chose qui se démarque de ce nouveau rasoir pour hommes Philips est la forme particulière des trois anneaux qui soutiennent les têtes ; Au lieu de circulaires, ils ont une curieuse forme pentagonale. Les lames rotatives sont également d’un nouveau design, assure le fabricant, afin d’accélérer la coupe mais en préservant toujours l’intégrité du visage. Il présente un affichage informatif basé sur des icônes qui a fière allure en toutes circonstances. Il ne pèse que 200 gr rond.

D’autres détails intéressants dans ce domaine de conception sont que le bouton d’alimentation avant fonctionne également comme un verrou de voyage, que les favoris ou la tondeuse à barbe sont de type pop-up et qu’il dispose d’une prise électrique à deux broches trop exclusive dans le en cas de perte potentielle du câble. Soit dit en passant, la série 7000 comprend de nombreux modèles de rasoirs en fonction de leurs accessoires, de leur finition et de leurs fonctions de base ; selon la version, la palette de couleurs externes change.

L’IA dans un rasoir pour homme

Force est de constater que l’intelligence artificielle occupe peu à peu une place prépondérante et de plus en plus courante dans notre quotidien. Mais honnêtement, ceux d’entre nous qui ont formé Gadget ne croyaient pas qu’il allait prendre le devant de la scène dans des produits aussi banals qu’un rasoir pour hommes. Il est vrai que les rasoirs avancés, de toute marque, intègrent des technologies afin d’atteindre une précision maximale, d’éviter au maximum de blesser la peau, de s’adapter aux contours du visage et, bien sûr, si l’on parle de modèles sans fil, en ce que son autonomie est la plus large possible et que son système de charge est aussi rapide, confortable et sûr que possible. De là à intégrer l’intelligence artificielle… En effet, le Philips Shaver Série 7000 se targue de recourir à l’IA pour obtenir des résultats plus satisfaisants.

Comment fonctionne l’IA dans ce rasoir Philips

L’intelligence artificielle est « logée » dans ce que Philips appelle SkinIQ. C’est une technologie capable de détecter comment les cheveux et le visage de chaque utilisateur doivent fonctionner en conséquence. Vous pouvez même avec une barbe de trois jours, dit-il. La technologie SkinIQ, via le capteur Power Adapt, mesure la densité des cheveux jusqu’à 125 fois par seconde, à partir de laquelle elle adapte automatiquement la puissance de la coupe pour améliorer les performances. Bref, l’IA analyse les cheveux et commande un type de coupe pour que les résultats soient les plus précis possible et que le visage de l’utilisateur ne souffre en aucun cas.

Capteur de contrôle de mouvement

Pour sa part, ce rasoir dispose d’un capteur de contrôle de mouvement qui suit et surveille la façon dont chaque personne se rase. Ce sont des informations que vous collectez pour ce que nous décrirons un peu plus loin. Car, en plus, le Philips Shaver 7000 Series est un rasoir connecté : l’application mobile Philips GroomTribe rapporte en temps réel le mode de rasage de chaque utilisateur et les mouvements circulaires efficaces effectués au cours du processus et fournit un retour en temps réel, permettant aux hommes pour obtenir une technique plus efficace et confortable, avec moins de passes. Tout cela est inscrit dans une histoire à partir de laquelle il est en mesure de proposer un rasage personnalisé et des techniques efficaces pour optimiser l’utilisation du produit et prendre soin de la peau.

2 000 microsphères par mm2

Un autre aspect important de cette Philips Series 7000 est le revêtement protecteur qui recouvre la tête, appelé SkinGlide. Il est composé de jusqu’à 2 000 microsphères par millimètre carré qui réduisent la friction sur la peau de 25 %, ce qui réduit la traînée et l’irritation de la peau.

45 lames hautes performances

Ces lames auto-affûtées, appelées SteelPrecision, sont capables de faire jusqu’à 90 000 coupes par minute et sont soutenues par des têtes entièrement flexibles à 360 degrés pour s’adapter aux contours du visage sans provoquer d’irritation.

Pod de nettoyage rapide

L’alternative inélégante consistant à nettoyer un rasoir ordinaire sous le robinet puis à le secouer est remplacée dans ce cas par une capsule de base de nettoyage appelée Quick Clean Pod. Non seulement il nettoie le rasoir, mais il le lubrifie également pour le maintenir en bon état de fonctionnement. Tout cela en seulement 1 minute et ne nécessite pas d’alimentation électrique.

Le secret de cette base réside dans une cartouche intérieure et remplaçable au toucher qui contient le vrai liquide de nettoyage. La tête de rasage est placée dans la fente et le bouton d’alimentation est enfoncé ; il détecte la position et exécute un mode de nettoyage spécial. Les éléments rotatifs permettent au liquide de monter dans la tête, d’éliminer la saleté et les cheveux et de refluer dans la cartouche. Non, le rasoir ne se charge pas lorsqu’il est dans la capsule, au contraire, il consomme sa propre énergie.

Autonomie et charge

Ce rasoir fonctionne uniquement sans fil, c’est-à-dire que vous ne pouvez pas vous raser avec s’il est connecté à une prise de courant. Dans ce mode, il ne charge que sa batterie interne. Philips promet dans ce modèle une autonomie d’environ 60 minutes ; il a été prudent car il dépasse toujours 5 ou 6 de plus. Il comprend également un mode de charge rapide qui se traduit par 5 minutes branchées, 15 minutes d’utilisation. L’alimentation de 0 à 100 % à partir de la batterie prend environ 56 minutes. Il possède un capteur qui, lorsque vous prenez le rasoir, détecte les mouvements et ordonne à l’écran de vous informer du niveau de batterie sans avoir à le démarrer.

Opinions de gadgets

Le rasoir Philips série 7000 offre résistance et durabilité grâce à des matériaux de qualité et à un assemblage de premier ordre. Cela dit, nous n’avons pas osé tester sa résistance aux chutes ou aux chocs, mais le ressenti est tel que décrit. Côté esthétique, le modèle testé associe un bleu métallisé à un noir semi-mat très élégant (mais ça passe par le goût).

D’un nettoyage en profondeur après chaque utilisation (en l’état, toutes les précautions sont minimes) et à différentes périodes, nous avons partagé ce rasoir trois membres du Gadget Lab qui présentent des styles de barbe très différents en terme d’épaisseur de celle-ci et aussi très différents traits du visage. Dans tous les cas, en alternant les rasages quotidiens et jusqu’à trois jours d’intervalle, les conclusions sont les mêmes : que ce soit ou non dû à l’intelligence artificielle, la vérité est que ce rasoir masculin fait très bien son travail. Et cela consiste non seulement à couper les poils du visage le plus près possible mais aussi, et c’est très important, qu’il le puisse avec des cheveux de densité et de longueur différentes, ainsi que – encore plus décisif – que cela évite de laisser votre visage rouge et pas précisément parce que tu es un gars embarrassant. Évidemment, se raser des cheveux plus longs et plus plats demande plus d’efforts.

C’est une machine confortable à utiliser, qui ne génère pas de pincement ou de traction des cheveux et que, curieusement, nous n’avons pas remarqué de résultats finaux différents si elle est utilisée à sec ou humide, et dans ce dernier cas, avec de l’eau seule ou avec du gel ou mousse. . L’usage d’une substance comme intermédiaire dans le slip en tant que tel est perceptible mais, comme on dit, pas dans l’urgence, ce qui est toujours sensationnel. En général, il s’adapte très bien aux caractéristiques ergonomiques et glisse sur les « plaines » et les « montagnes » avec une douceur particulière, nous insistons, à la fois sur sol sec et humide. Le glissement, peu appréciable, ne l’est pas, mais il est agréable et efficace.

Le Quick Clean Pod remplit sa fonction de manière très digne mais pas parfaite. Il y a toujours du reste mais, non, ce n’est pas grave. Par conséquent, vous devrez de temps en temps effectuer un nettoyage manuel approfondi. Rappelons que ce travail automatisé de la tête comprend également sa fonction de lubrification pour un bon fonctionnement global.

Sa facette de rasoir-entraîneur connecté nous passionne : après tant d’années de rasage et des milliers de conseils de parents, de vidéos YouTube et de publicités, nous pensions tout savoir sur la technique de rasage. Et bien non; L’application Philips GroomTribe peint votre visage, dans ce cas oui, bien sûr. Sérieusement, cette application vous conseille et vous donne des conseils vraiment utiles et pratiques pour un rasage efficace, éviter les irritations et prendre le moins de temps possible dans cette tâche esthétique ; que, sauf cas dignes d’étude, personne n’aime se raser tous les jours.

Bref, le Philips Shaver Series 7000 est un rasoir ergonomique, léger et résistant. Il court très bien, glisse très bien, ne provoque pas d’inconfort physique sur la peau et possède une autonomie plus qu’intéressante pour les déplacements. Si l’intelligence artificielle est à blâmer pour une grande partie de ces vertus, alors l’IA est la bienvenue dans le monde des soins personnels masculins, étant donné qu’il s’agit d’une technologie qui ne connaît aucune limite dans ses progrès.

A partir de 149€

www.philips.es