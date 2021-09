Phill Davis se déclare prêt à ruiner les débuts de Yoel Romero au Bellator

Phil Davis est impatient d’accueillir Yoel Romero au Bellator.

Dans l’événement principal du Bellator 266 samedi prochain 18 septembre à San Jose en Californie, les deux combattants se partageront la cage. Romero passera aux poids mi-lourds pour faire ses débuts pour le promoteur californien. C’est un combat intrigant, lorsque Davis a reçu l’appel pour combattre Romero, sa réponse immédiate a été oui.

“Absolument. Je n’ai voulu combattre que les grands combats, avec les plus grands noms et les combattants les plus coriaces. C’est ce que je fais, c’est une grande opportunité. Faisons le. “

Bien que Davis soit impatient de combattre Romero, il sait que le Cubain de 44 ans est une tâche extrêmement difficile. Romero n’a pas combattu depuis mars 2020, et il l’a fait en poids moyen. Cependant, Davis sait que l’ancien concurrent de l’UFC de 185 livres est dur avec n’importe quel combattant.

“Yoel est un gars difficile à préparer, quoi qu’il arrive. Il est puissant et très explosif, cela étant dit, c’est toujours un gars difficile à préparer. Mais, le plus important est de le lire tôt et de connaître son timing et sa distance. »

Avant le combat contre Yoel Romero, Phil Davis sait que sa taille jouera un rôle important dans le combat. Il sait également que son combat et sa défense contre le retrait empêcheront probablement le Cubain de le vaincre.

Si Davis continue le combat, il est bien conscient qu’il possède les compétences nécessaires pour en faire un combat difficile pour Romero. S’il peut le faire, il sait qu’il lèvera la main car il prévoit de rendre le combat difficile pour Romero.

«Je pense qu’il se lèvera et attaquera, je doute qu’il essaie de se battre. Bien qu’il ait de l’expérience dans le combat, il ne l’utilise pas beaucoup. Il semble qu’il va toujours pour le KO. Mais, pour moi, je sais que je suis complet et je ne me fatigue pas facilement et je peux rendre le combat difficile pour Yoel. Je peux aussi prendre un coup de poing, mais j’ai un bon jeu de jambes et je peux m’écarter. »

Davis a l’intention de reprendre la course avant la fin de l’année. Cependant, il sait qu’avant de pouvoir y penser, il doit se concentrer sur le combat avec Romero.