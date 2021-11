Phillip Schofield amène sa femme Stephanie Lowe comme date au concert d’Adele

Phillip avait l’air pimpant pour sa grande soirée en ville (Photo: Rex Features)

Phillip Schofield a choisi une compagnie familière pour le rejoindre au concert spécial d’Adele à Londres, avec sa femme Stephanie Lowe comme rendez-vous sur le tapis rouge.

Le présentateur de This Morning, qui s’est révélé gay l’année dernière, avait l’air pimpant dans un costume trois pièces en tweed gris à son arrivée au London Palladium samedi soir.

Il a posé avec bonheur aux côtés de sa femme de longue date Stéphanie, 57 ans, qui avait l’air chic dans un costume noir à la mode.

C’est la première fois que le couple, marié depuis 1993, est photographié ensemble lors d’un événement public depuis des mois.

Phillip, 59 ans, a parlé de sa sexualité en février 2020 lors d’une déclaration sincère dans l’émission de petit-déjeuner d’ITV This Morning. À l’époque, le présentateur a reconnu le mal qu’il avait causé à sa famille, qui comprend les deux filles qu’il partage avec Stéphanie – Molly et Ruby.

S’adressant aux téléspectateurs avec Holly Willoughby à ses côtés, Phillip a déclaré: « C’est drôle parce que tous ceux à qui j’ai parlé, vous m’avez tous tellement soutenu.

Il a été rejoint par sa femme de 28 ans, Stephanie Lowe (Photo: Rex Features)

‘Chaque personne à qui je dis ça devient un peu plus légère, c’est essentiel pour moi et ma tête, et bien sûr, je suis très consciente que Steph et les filles sont à la maison en train de regarder ça.

« Il ne fait aucun doute que cela a causé de la douleur et du bouleversement. »

Faisant l’éloge de sa femme, la star de la télévision a poursuivi: « Je dois gérer cela dans ma tête depuis un certain temps et en ce qui concerne Steph, comme je l’ai dit, je ne peux écrire dans aucune déclaration ce que je ressens pour cette femme.

«Elle est incroyable, il n’y a personne dans ma vie qui m’aurait soutenu comme elle l’a fait. Elle est étonnante.

Phillip et Stéphanie sont clairement restés des amis proches depuis, mais le présentateur a quitté la maison familiale l’année dernière.

Il a déjà été rapporté que Stephanie n’avait pas l’intention de divorcer de Phillip et aurait juré de » rester avec lui jusqu’à ce qu’il soit installé et heureux dans une nouvelle relation « , auquel cas ils discuteraient d’un » accord de scission à l’amiable « .

Phillip a passé un bon moment à assister à l’enregistrement de An Audience With Adele et a partagé un selfie qu’il a pris avec la légende de Schitt’s Creek Catherine O’Hara.

‘Ça y est alors, la vie est complète ! J’ai passé une soirée avec Catherine O’Hara et elle est TELLEMENT adorable 🥰 @schittscreek @adele », a-t-il écrit dans un post Instagram.

Parmi les autres stars qui ont vu Adele se produire à Londres pour la première fois en quatre ans, citons Idris Elba, Stormzy, Alan Carr, Dua Lipa, Kate Garraway et Samuel L Jackson.

