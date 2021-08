Phillip Schofield fait l’éloge des ambulanciers paramédicaux après l’urgence médicale d’un jardinier .

Phillip était sur place pour aider après qu’un jardinier soit tombé en état de choc (Photo: S Meddle/ITV/Shutterstock)

Phillip Schofield a fait l’éloge des ambulanciers paramédicaux cette semaine après que le jardinier de son voisin ait subi un choc anaphylactique après avoir été piqué trois fois par des abeilles.

La star de This Morning a déclaré que les services d’urgence étaient arrivés sur les lieux après seulement trois minutes, alors qu’il partageait une photo du véhicule devant sa maison mercredi.

Il a écrit sur Instagram: “Quand le jardinier d’à côté est piqué trois fois par une abeille et entre en état de choc anaphylactique.

«Et notre incroyable équipe d’ambulanciers et d’ambulanciers paramédicaux est là dans trois minutes !! Nous avons tellement de chance de les avoir.

Partageant une mise à jour sur le jardinier, il a ajouté: “Il ira bien grâce à eux, merci.”

Capable d’être disponible pendant l’urgence médicale, il semble que sa rupture avec This Morning, qui l’aurait vu dans les studios ITV pendant la journée, soit venue au bon moment.

Il a salué l’arrivée rapide des services d’urgence (Photo : Instagram/@scofe)

Eamonn Holmes et Ruth Langsford remplacent Phil et co-animateur Holly Willoughby alors qu’ils prennent une pause bien méritée pendant les vacances d’été.

Profitant au maximum de son temps libre, le présentateur a récemment célébré les noces d’Ant McPartlin et d’Anne-Marie Corbett, assistant à leur mariage étoilé ce week-end.

Phil était présent avec sa femme Stephanie Lowe et a parlé avec des superlatifs de la cérémonie à l’église St Michael à Heckfield.

Phillip a donné un aperçu de la journée spéciale (Photo : Karwai Tang/WireImage)

S’adressant au Sunday Mirror, il a partagé: “C’était incroyable. C’était vraiment amusant, vraiment sympa, chaleureux et joyeux. J’ai vraiment apprécié ça.’

Sa co-star Holly n’a pas pu assister à la cérémonie, mais il est apparu depuis qu’elle a parlé en privé à Ant McPartlin et à sa nouvelle épouse de l’absence de leur mariage, après une confusion au sujet de son absence.

Au milieu des spéculations, Holly n’a pas assisté dans le but d’éviter une altercation avec les patrons de son ancienne société de gestion, des sources ont déclaré à Metro.co.uk qu’elle avait des raisons légitimes de ne pas pouvoir y assister.

Ils ont déclaré: «Holly n’aurait pas manqué le mariage d’Ant si elle ne pouvait vraiment pas s’en empêcher.

«Elle ne manquerait pas le mariage d’un ami à cause de quoi que ce soit en rapport avec les affaires. Ce n’est tout simplement pas le cas. Quiconque la connaît sait à quel point ses amitiés sont importantes pour elle.

“Il y a une autre raison pour laquelle elle ne pouvait pas être là et elle l’a expliqué aux personnes qui comptent le plus dans ce domaine – Ant et Anne-Marie.”



